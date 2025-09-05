画像はコミプレ「魔女とくゅらす」のページ（https://viewer.heros-web.com/episode/2550912965612839978）より

【第六服後編】 9月5日 公開

ヒーローズは9月5日、柴田康平氏によるマンガ「魔女とくゅらす」」第六服「魔女と追想」後編をコミプレにて公開した。

本作は、窓辺で煙草を燻らせるダウナーな魔女シエンと、しっかり者の弟子・タマが織りなす、堕落的日常コメディ。今回は、16世紀の魔女狩りが起きた日が回想される。タマはモードにチラシに関する相談をするのだが……。

現在コミプレでは、直前のエピソードなどの無料公開も行なわれている。次回は9月19日更新予定。

□第六服「魔女と追想」後編のページ

【魔女とくゅらす】

遥か昔、才ある魔女シエンは、魔女狩りから弟子タマを逃がし、姿を消した――。 それから、数百年が経ち、二人は現代「日本」でついに再会する！！ だが、かつての面影はなく、窓辺で煙草を燻らせる”ダウナーな魔女”がそこにいた…！？

しっかり者のタマと、無気力なシエンが繰り広げる、堕落的日常コメディ！！