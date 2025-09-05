画像はWEBコミックガンマぷらすの作品ページのページ（https://gammaplus.takeshobo.co.jp/manga/isekai_survival/）より

【第7話2】 9月5日 公開

竹書房は9月5日、WEBコミックガンマぷらすにてマンガ「俺だけ余裕の異世界サバイバル～転移先の無人島で楽しむハーレムライフ～」の第7話2を公開した。

「俺だけ余裕の異世界サバイバル～転移先の無人島で楽しむハーレムライフ～」は、原作を絢乃氏、マンガをコア助氏が担当するマンガ。サバイバル好きの変わり者男子・冴島海斗はクラスメイトたちともども謎の島に飛ばされる。冴島は偶然出会った“彼女にしたい女子ベスト4”の4人の美少女クラスメイトたちと、彼女たちの巨乳に揉まれつつも厳しいサバイバル生活を余儀なくされる。

なお9月5日現在、第7話1をはじめ一部エピソードが無料公開されている。

□第7話2のページ

【俺だけ余裕の異世界サバイバル～転移先の無人島で楽しむハーレムライフ～】

サバイバル好きの変わり者男子・冴島海斗は、ある日突然クラスメイト達と異世界の無人島に転移してしまった。

危険な環境で生き残るため、同級生の美少女たちと共同生活をしながら海斗はサバイバルスキルで無双する――!!

美少女たちと楽しく乗り切る俺だけ余裕のサバイバルハーレムライフ！