

学び続けることと健康への早期投資が人生の豊かさにつながる（田村氏＜右＞の写真は本人提供、窪田氏の写真は撮影：梅谷 秀司）

元参議院議員であり、ベストセラーになった書籍『頭に来てもアホとは戦うな！』の著者でもある田村耕太郎氏。現在は家族とシンガポールに移住し、シンガポール国立大学の教授として日本のビジネスリーダーに向けて東南アジアの地政学を教えている。

一方、日本をはじめとしたアジアで増加している近視問題に早くから注目し、「予防すべき危険な疾患である」と発信しているのが、眼科医の窪田良氏だ。近視の抑制効果が期待できる「クボタグラス」を開発し、対策を呼びかけている。

「学び続けること」で人生は豊かになる

窪田：前回、田村さんの9月発売の新刊『君はなぜ学ばないのか？』（ダイヤモンド社）の話を伺いました。シンガポールをはじめとした世界中のビジネスマンは学び続けていて、企業もそうした学びの機会を積極的に作っているということでしたね。





田村：日本と比べると、圧倒的に学び続けている人たちが多いです。ビジネスでの成長ももちろんありますが、私は「学び」によって自分の人生がどれだけ豊かになるかを、もっと知ってほしいと思っています。

なぜなら、学びは一番端的に幸せになる方法だからです。学んでいるときって、すごく楽しいですよね。学べば学ぶほど、脳内に幸せホルモンがあふれる。

私自身、学生時代の勉強は、誰かにやらされるものだったので全然楽しくありませんでしたが、社会人になって自分の関心で学んでいくのはものすごく楽しい。幸せを感じます。

窪田：たしかに大人になってからの学びは人生を豊かにしますね。私もいつも好奇心を刺激されています。

田村：その好奇心が人間ならではの強みですよね。最近では「AIとの競争」といった言われ方をしますが、AIはあくまでも伴走者。AIには行き先は決められません。人間の好奇心をサポートしてくれるのがAIなので、そもそも役割が違います。好奇心がなければAI時代を生き抜くのは厳しいと思います。

シンガポールにいるからこそ見えてきた日本の魅力

窪田：現在、田村さんはシンガポール国立大学リー・クワンユー公共政策大学院で、日本のビジネスリーダーに向けて「アジア地政学プログラム」を教えていらっしゃいます。プログラムを受けた方たちにはどんな変化がありましたか？





田村：1つはビジネスの拠点を日本から海外に移す人が増えましたね。それに海外に移り住む人も。もう1つは、客観的に日本を見て、チャンスに気付く人も増えていると思います。

東南アジアのよさを知ってもらおうと始めたプログラムですが、私自身、長くシンガポールに住んでいて感じるのが、日本のよさなんです。

日本に住んでいた頃は、当たり前すぎてわからなかったことが、見えてくる。これは娘の影響なのですが、娘は幼少期からシンガポールで育っているので、私とは違うところで日本のよさに気付くわけです。

窪田：なるほど、娘さんは完全に外からの視点で日本を見ているのですね。

田村：私が日本のニュースを見ながらブツブツ文句を言っていると、「なんでいつも文句を言うの？ 日本にはいいところがいっぱいあるよ！」と（笑）。インターナショナルスクールに通う娘の友人たちも、みんな日本が好きなんですよね。旅行の行き先も、日本が選ばれる。

窪田：そんなに人気があるんですね。やはり観光地として魅力があるのですか？

田村：そうですね。円安というのもありますが、でも値段よりも日本の文化や歴史が魅力なのだと思います。それに公共交通機関が整っていて、治安もいい。それに東南アジアには、日本ほどノーベル賞やオリンピックで金メダルを取っている国はありません。もちろんこれからは東南アジアでも増えていくでしょうけれど、そういった活躍は「すごい」と思われています。

窪田：日本も捨てたものじゃないと（笑）。

田村：そうですね。わざわざシンガポールまで学びに来るような日本人は、そもそもビジネスシーンにおいて「日本にいてはダメだ」と思っている人たちが多いのですが、改めて外から見ることで日本のポテンシャルに気付けるようになります。例えば、日本はデジタルやソフトウェア分野は全然ダメですが、ハードウェアはまだまだ強いと思います。

メガネ型デバイスをかけるだけで近視を抑制？

田村：今日、窪田先生に絶対お伝えしようと思っていたことがあるんです。うちの娘は、先生が開発された「クボタグラス」を使っているのですが、使い始めて半年でメガネをかけなくてよくなりました。これには本当にビックリして。改めてお礼を言いたかったんです。ありがとうございます。

窪田：それはよかったです！ 私もとても嬉しいです。もともと田村さんと私は知り合いでしたが、私がクボタグラスについて発信しているのを見て、わざわざ連絡してくださったんですよね。

田村：はい。メガネ型のデバイスをかけるだけで近視を抑制できるなんて、すごい商品が出た！と。すぐに購入したいと連絡しました。

窪田：クボタグラスはAR技術を用いて、屋内にいても近視によいとされる屋外環境を目だけに再現することができます。それにより近視の抑制が期待できます。



日本ではまだあまり知られていませんが、一日合計2時間の屋外にいると近視進行を抑制できるという研究結果が出ています。とはいえ、実際に屋外に居続けるのは難しいという声もたくさん聞きました。そこで、かけるだけで屋外と同じ環境を屋内にいながら目に再現できるデバイスを開発しました。



田村：近視の治療ではオルソケラトロジーが知られていますが、娘の場合はそれが合わなくて……。

窪田：そうだったのですね。オルソケラトロジーは夜間につける特殊なコンタクトレンズで、角膜を変形させることで近視を矯正するものです。寝ているときだけつければよいので、日中はメガネやコンタクトをしなくてよいメリットがありますが、お子さんによってはレンズの着け心地が合わないなどのデメリットもあります。

田村：娘はどうしても目に異物感があり、コンタクトをつけたまま寝るのが不快だったようです。何とかしてあげたいなと思っていたときに見つけたのが、クボタグラスでした。窪田先生は効果が出るのに2年ほどかかるとおっしゃっていましたが、半年で効果が出たんです。

子どもの近視は“治す”時代へ

窪田：それには私も驚きました。人によってはものすごく効くこともあるのですが、まさに娘さんはそのタイプだったようで。それに、クボタグラスはただメガネをかけるだけでよく、眼球に触れない治療なので、目にも優しいんです。

田村：今はメガネをかけずに黒板の字が見えるようになりました。娘も効果を実感しているので、普段から自分でクボタグラスをかけています。すっかり生活の一部で、日本に行くときにも持っていくくらいです。

窪田：今までは「近視になってもメガネをかければいい」と思われていましたが、もう近視は予防する時代です。重度の近視は、将来的に緑内障や白内障、網膜剥離などになる可能性が高まりますので、子どものうちから近視を予防したほうがいい。近視にならないことが、一生の財産になりますからね。



田村：何でもそうですが、特に健康は早くケアを始めれば始めるほど、効果が高い。娘が10代前半のうちに近視の抑制ができてよかったです。

窪田：ぜひ使い続けてください。田村さん、今回はシンガポールの教育や健康事情、そして大人に大切な「学び」について、たっぷりとお話ししていただきありがとうございました。

（田村 耕太郎 ： 国立シンガポール大学リー・クワンユー公共政策大学院兼任教授、2022〜2026年一橋大学ビジネススクール客員教授）

（窪田 良 ： 医師、医学博士、窪田製薬ホールディングスCEO）