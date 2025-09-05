【9月4日プレシーズンゲーム結果】岸本復帰の琉球が昌原LGに快勝…佐賀は敵地で島根に逆転勝利

9月4日、開幕まで1カ月をきったBリーグのプレシーズンゲームが各地で開催された。

沖縄サントリーアリーナで行われた琉球ゴールデンキングスと昌原LGセイカーズ（韓国）は、開幕を心待ちにしている7700人を超える観客が来場した。その期待に応えるように琉球の面々が躍動。ヴィック・ローがプットバックダンクを見せ、ケガから復帰した岸本隆一が3ポイントシュートを沈めるなど、終始リードを奪い43－31で前半を終了。後半もケヴェ・アルマや荒川颯が躍動し琉球が主導権を握ったまま93－69で快勝した。

島根県立浜山体育館カミアリーナでは、ともにB1西地区の島根スサノオマジックと佐賀バルーナーズが対戦。佐賀は大黒柱のジョシュ・ハレルソン、島根はジェームズ・マイケル・マカドゥや中村太地ら5選手が欠場するロスターでの顔合わせとなったなか、佐賀のデイビッド・ダジンスキーや阿部諒らが3ポイントを成功させると、島根も岡田侑大が存在感を示すなど、両チームの新戦力が活躍。後半にチームオフェンスがかみ合いだした佐賀が内外でバランス良く得点を重ね、99－89で逆転勝利をおさめた。

4日に行われたBリーグのプレシーズンゲームの結果は以下の通り。

■試合結果



琉球ゴールデンキングス 93－69 昌原LGセイカーズ



琉球｜22｜21｜24｜26｜＝93



昌原｜17｜14｜23｜15｜＝69

島根スサノオマジック 89－99 佐賀バルーナーズ



島根｜22｜30｜23｜14｜＝89



佐賀｜21｜23｜27｜28｜＝99

【動画】ケガから復帰を果たした岸本が3ポイントを射抜く