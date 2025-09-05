東海汽船<9173.T>が連日の年初来高値更新となっている。４日、子会社である伊豆七島海運が、東京都「脱炭素燃料活用における事業化促進支援事業」に参画すると発表したことが好材料視されている。



同事業は、東京都及び東京都環境公社が連携し、環境負荷の少ないバイオ燃料の車両・船舶などでの商用化・実装化に向けた事業への取り組みを支援するもの。伊豆七島海運は、同事業に採択されたＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳ ホールディングス<9147.T>傘下のＮＸ商事から東京港を発着する船舶に対して、独自の船舶向けバイオ燃料供給スキームを活用して、Ａ重油とバイオ燃料を混合した燃料（Ｂ２４）の供給を受けることで、同事業に参画する。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS