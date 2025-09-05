ハイレックスコーポレーション<7279.T>が後場上げ幅を拡大している。正午ごろ、２５年１０月期の連結業績予想について、売上高を２９８８億円から３０１０億６８００万円（前期比２．４％減）へ、営業利益を２４億円から３１億５２００万円（同８．６倍）へ、純利益を２０億円から３８億８５００万円（同９６．９％増）へ上方修正したことが好感されている。



韓国事業が堅調に推移したことに加えて、韓国、メキシコ及び中国子会社において原価低減や生産性向上、人員抑制などを推進したことが寄与する。なお、同時に発表した第３四半期累計（２４年１１月～２５年７月）決算は、売上高２２７６億７９００万円（前年同期比３．３％減）、営業利益３１億５２００万円（同２．４倍）、純利益３４億１００万円（同１３．５％減）だった。



出所：MINKABU PRESS