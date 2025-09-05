Gacharic Spinのアンジェリーナ1/3が、ソロプロジェクト aillyとして1stシングル「Radiory」（レディオリー）を9月17日に配信リリース。また、あわせてジャケット写真やMVのティザー映像も公開となった。

本楽曲は、9月4日放送の自身が教頭を務める『SCHOOL OF LOCK!』（TOKYO FM）にてオンエアされた。楽曲のタイトルについて、aillyは「私の毎日とラジオの前に居てくれるみんなの毎日が日記のように刻まれていく日々が愛おしくてラジオとダイアリーを一緒にしたタイトルになっています。」とし、「私にとって大切な瞬間と居場所を曲にしました。あなたに届きますように！」とコメントしている。

また、本日9月5日よりTikTokとYouTubeプレビューにて先行配信。MVは9月17日20時に公開となり、公開直前には各アカウントでの配信ライブも行われる。ソロプロジェクトへの想いや楽曲制作秘話などを語る予定とのことで、詳細はオフィシャルHPや各種SNSで確認できる。

・ailly コメント

世の中まだまだ暑いですが、約束の秋がやってきました！aillyの一曲目は私の人生にとって欠かせないラジオの曲を作りました！タイトルの“Radiory”は、私の毎日とラジオの前に居てくれるみんなの毎日が日記のように刻まれていく日々が愛おしくてラジオとダイアリーを一緒にしたタイトルになっています。伝えたいことは全て曲に込めましたが兎にも角にも、あなたがどんな状況にいようとも、あなたが思い出してくれたその時だけでも、晴れ間になれますようにと願いを込めました。私たちは、みんなそれぞれ違う人間。でも音楽やラジオというものはそんな違う私たちが同じ瞬間に集まり同じ時を過ごす不思議で奇跡な場所だと思っています。私にとって大切な瞬間と居場所を曲にしました。あなたに届きますように！

（文＝リアルサウンド編集部）