残暑の疲れには「梅干し」！ 爽やかな酸味が食欲をそそる「梅しそつくね」の献立【夏バテ解消】
「梅干し」に含まれるクエン酸には、夏バテにうれしい効果がいろいろ。夏の間にたまった疲れが出てくるこの時期、毎日の献立にも積極的に取り入れていきましょう！
【画像で確認】人気料理家は「ピーマン」＋「肉1つ」でなに作る？ 料理家5人のレシピ大公開！
今日はとりひき肉に梅干しと青じそをちぎって混ぜた「梅しそつくね」の献立をご紹介。副菜には冷蔵庫の食材でさっと作れる「レタスとハムのレンジおひたし」と、ポリポリとした歯ごたえが楽しい「切り干し大根の甘辛漬け」を添えました。
▶教えてくれたのは…
新谷友里江 さん
料理家、フードコーディネーター、管理栄養士。書籍・雑誌などでレシピ開発や調理、フードスタイリングを中心に活躍。母としての経験を活かし、離乳食や幼児食のメニュー提案にも力を入れている。野菜たっぷりでつくりやすい家庭料理が好評。著書に「忙しい日のできたてごはんがレンチンだけでできちゃった」（主婦の友社）ほか。
Instagram @yurie_niiya
■メイン「梅しそつくね」
梅干しと酸味と爽やかな青じそが食欲をそそる味。
【材料・2人分】
とりひき肉…250g
黄パプリカ…1/2個(約80g)
青じそ…5枚
梅干し(塩分8％) …2個
片栗粉、酒…各大さじ1
塩…小さじ1/4
こしょう…少々
サラダ油…大さじ1/2
【作り方】
1. 黄パプリカは縦4等分に切り、斜め半分に切る。青じそは小さくちぎる。梅干しは種を除いて小さくちぎる。
2. ボウルにひき肉、梅干し、しそ、片栗粉、酒各大さじ1、塩小さじ1/4、こしょう少々を入れてよく練り混ぜ、4等分して円盤形にまとめる。
3. フライパンにサラダ油大さじ1/2を中火で熱し、２、パプリカを入れて焼き色がつくまで約2分焼く。上下を返して弱火にし、ふたをして火が通るまで約5分蒸し焼きにする。
（1人分269kcal、塩分1.5g）
■副菜「レタスとハムのレンジおひたし」
冷蔵庫の食材で手軽に！ レタスはシャキッと歯ごたえが残るように軽めに加熱を。
【材料・2人分】
ロースハム…3枚
レタス…1/2個(約150g)
削りがつお…1/2袋(約2g)
しょうゆ…小さじ2
【作り方】
1. レタスは大きめにちぎる。ロースハム3枚は8等分の放射状に切る。
2. 耐熱ボウルに１、削りがつお、水大さじ1、しょうゆ小さじ2を入れ、ラップをかけて3分レンチン(600W)する。全体をさっと混ぜる。
（1人分 48kcal、塩分1.2g）
※電子レンジは600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
■副菜「切り干し大根の甘辛漬け」
ポリポリおいしい即席漬け。みょうがを加えて香りも食感も爽やかに！
【材料・2人分】
切り干し大根…20g
みょうが…1個
しょうゆ…大さじ1/2
砂糖…小さじ1/4
【作り方】
1. 切り干し大根はさっと洗い、水けを絞って食べやすい長さに切る。みょうがは縦半分に切り、斜め薄切りにする。
2. ポリ袋に水大さじ1、しょうゆ大さじ1/2、砂糖小さじ1/4を入れて混ぜ、１を加えてさっと混ぜる。空気を抜いて袋の口を閉じ、約10分おく。
（1人分 34kcal、塩分0.7g）
【手早く作るコツ】
甘辛漬けをポリ袋に仕込み、おひたしの材料をボウルへ。メインを焼き始めたら、おひたしをレンジで加熱します。
文＝斉藤久美子
【画像で確認】人気料理家は「ピーマン」＋「肉1つ」でなに作る？ 料理家5人のレシピ大公開！
今日はとりひき肉に梅干しと青じそをちぎって混ぜた「梅しそつくね」の献立をご紹介。副菜には冷蔵庫の食材でさっと作れる「レタスとハムのレンジおひたし」と、ポリポリとした歯ごたえが楽しい「切り干し大根の甘辛漬け」を添えました。
新谷友里江 さん
料理家、フードコーディネーター、管理栄養士。書籍・雑誌などでレシピ開発や調理、フードスタイリングを中心に活躍。母としての経験を活かし、離乳食や幼児食のメニュー提案にも力を入れている。野菜たっぷりでつくりやすい家庭料理が好評。著書に「忙しい日のできたてごはんがレンチンだけでできちゃった」（主婦の友社）ほか。
Instagram @yurie_niiya
■メイン「梅しそつくね」
梅干しと酸味と爽やかな青じそが食欲をそそる味。
【材料・2人分】
とりひき肉…250g
黄パプリカ…1/2個(約80g)
青じそ…5枚
梅干し(塩分8％) …2個
片栗粉、酒…各大さじ1
塩…小さじ1/4
こしょう…少々
サラダ油…大さじ1/2
【作り方】
1. 黄パプリカは縦4等分に切り、斜め半分に切る。青じそは小さくちぎる。梅干しは種を除いて小さくちぎる。
2. ボウルにひき肉、梅干し、しそ、片栗粉、酒各大さじ1、塩小さじ1/4、こしょう少々を入れてよく練り混ぜ、4等分して円盤形にまとめる。
3. フライパンにサラダ油大さじ1/2を中火で熱し、２、パプリカを入れて焼き色がつくまで約2分焼く。上下を返して弱火にし、ふたをして火が通るまで約5分蒸し焼きにする。
（1人分269kcal、塩分1.5g）
■副菜「レタスとハムのレンジおひたし」
冷蔵庫の食材で手軽に！ レタスはシャキッと歯ごたえが残るように軽めに加熱を。
【材料・2人分】
ロースハム…3枚
レタス…1/2個(約150g)
削りがつお…1/2袋(約2g)
しょうゆ…小さじ2
【作り方】
1. レタスは大きめにちぎる。ロースハム3枚は8等分の放射状に切る。
2. 耐熱ボウルに１、削りがつお、水大さじ1、しょうゆ小さじ2を入れ、ラップをかけて3分レンチン(600W)する。全体をさっと混ぜる。
（1人分 48kcal、塩分1.2g）
※電子レンジは600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
■副菜「切り干し大根の甘辛漬け」
ポリポリおいしい即席漬け。みょうがを加えて香りも食感も爽やかに！
【材料・2人分】
切り干し大根…20g
みょうが…1個
しょうゆ…大さじ1/2
砂糖…小さじ1/4
【作り方】
1. 切り干し大根はさっと洗い、水けを絞って食べやすい長さに切る。みょうがは縦半分に切り、斜め薄切りにする。
2. ポリ袋に水大さじ1、しょうゆ大さじ1/2、砂糖小さじ1/4を入れて混ぜ、１を加えてさっと混ぜる。空気を抜いて袋の口を閉じ、約10分おく。
（1人分 34kcal、塩分0.7g）
【手早く作るコツ】
甘辛漬けをポリ袋に仕込み、おひたしの材料をボウルへ。メインを焼き始めたら、おひたしをレンジで加熱します。
文＝斉藤久美子