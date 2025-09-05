AF 56/1.2 PRO E

映像嵐株式会社は、APS-Cフォーマット用の大口径望遠レンズ「Viltrox AF 56/1.2 PRO」を9月5日（金）に発売する。価格は9万8,100円。ソニーE用、富士フイルムX用をラインアップする。

大きなボケを実現する開放F1.2の単焦点中望遠レンズ。35mm判換算での焦点距離は85mm相当。同社ではポートレートレンズと位置づけている。独自のHyperVCMモーターによるAF駆動にも対応する。

最短撮影距離は0.5m。

絞りリングはクリックあり／なしの切り替えが可能。動画対応としてはさらに、フォーカスブリージングの抑制にも配慮している。

鏡筒は防じん防滴設計の金属製。

AF 56/1.2 PRO X

レンズ構成

MTF曲線

作例提供：映像嵐株式会社

対応撮像画面サイズ：APS-Cサイズ 焦点距離：56mm（35mm判換算85mm相当） レンズ構成：8群13枚 絞り：F1.2-16 絞り羽根枚数：11 最短撮影距離：0.5m 最大撮影倍率：0.13倍 フォーカスメカニズム：インターナルフォーカス フォーカスモーター：Viltrox Hyper VCM フィルター径：Φ67mm 外形寸法：Φ78.4×91.7mm（ソニーE用）、Φ78.4×92mm（富士フイルムX用） 重量：約570g（ソニーE用）、約575g（富士フイルムX用）