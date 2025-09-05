GKÎëÌÚºÌ±ð¡Ö¥¢¥¸¥¢¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¡× ¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤Î¡È¥À¥Ö¥ë¡É¥Ò¥á¥Í¥¹¤ò·Ù²ü
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬4ÆüÌÜ¡£2Æü¸å¤Ë¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤È¤Î»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢27Ì¾Á´°÷¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£GKÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡¦¥«¥ë¥Á¥ç¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê1Ç¯¤òÀÚ¤Ã¤¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤Ë¸þ¤±¤¿Âç»ö¤Ê¶¯²½¤¬»Ï¤Þ¤ëÃæ¡¢³«ºÅÃÏ¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥Û¥¹¥È¹ñ¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¡¦¥Ë¥å¡¼¥¢¡¼¥¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÎëÌÚ¤Ï¡ÖÆÃÃÊ²¿¤â´¶¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¹¤°ÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¥ë¡¼¥Ä¤Î¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î»î¹ç¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¶¯¹ë¹ñ¡¦¥á¥¥·¥³¤ò·Ù²ü¤·¤¿¡£
¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¢¥¸¥¢¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¡¢Áª¼ê¤è¤ê¤â¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢GK¤È¤·¤Æ¤Ï2¥È¥Ã¥×¤ÎÎ¾¥Ò¥á¥Í¥¹¡Ê¥é¥¦¥ë¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¡¢¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¡Ë¤Ï¥¢¥¸¥¢¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤ÏÁÛÄê¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤âÆüËÜ¡Ê17°Ì¡Ë¤è¤ê¾å¤Î13°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤ò·Ù²ü¡£ÆÃ¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤ÏÆÃÄ§¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤ËÅö¤Æ¤Æ¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤ä¥¿¡¼¥ó¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤¬¶¯Îõ¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖGK¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´¤Æ¤Î½àÈ÷¤Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤âÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£¥±¥¬¿Í¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¤Î¼éÈ÷¤ÎÅýÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ°¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Á°¸þ¤¤Ç¼éÈ÷¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å¤í¤Ë°ú¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¼éÈ÷¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¥´¡¼¥ë¤ÎÁ°¤Ë¿Í¤¬¤¤¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈºÇ¸å¤Î¤È¤³¤í¤ò¤ä¤é¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡GK¿Ø¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¾·½¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿Ã«¹¸À¸¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë¤¬³°¤ì¡¢Åì¥¢¥¸¥¢E-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ç½é¾·½¸¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÁáÀîÍ§´ð¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¥Ã¥¯¤¬¾å¼ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤È¡¢¥·¥å¡¼¥È¥»¡¼¥Ö¤ÎÈ¿¼Í¿À·Ð¤¬À¨¤¯ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Áª¼ê¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¶¥Áè¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀµ¼é¸î¿À¤ÎºÂ¤ÏÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¡ÖÎý½¬¤«¤éÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ï¤Ë¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤êÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢²þ¤á¤Æµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¥á¥¥·¥³Àï¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ½ª¶¯²½¤Î½éÀï¡£¡Ö¤³¤³¤¬¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ëÎëÌÚ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤Æ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï·ë²Ì¡£ÆâÍÆ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï·ë²Ì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¥·¥³¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ï¡¢9·î7Æü¡ÊÆü¡ËÆüËÜ»þ´Ö11»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£NHKÁí¹ç¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ¡¢NHK¥×¥é¥¹¤ÇÆ±»þ¡¦¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡¢U-NEXT¤Ë¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¡ÊÍÎÁ¡Ë¡¦¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
