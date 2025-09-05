13時の日経平均は326円高の4万2906円、アドテストが75.63円押し上げ 13時の日経平均は326円高の4万2906円、アドテストが75.63円押し上げ

5日13時現在の日経平均株価は前日比326.68円（0.77％）高の4万2906.95円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1030、値下がりは523、変わらずは63と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を75.63円押し上げている。次いでＴＤＫ <6762>が42.29円、ファストリ <9983>が40.52円、ＨＯＹＡ <7741>が13.93円、日東電 <6988>が12.83円と続く。



マイナス寄与度は14.18円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ソニーＧ <6758>が8.27円、リクルート <6098>が7.19円、バンナムＨＤ <7832>が4.66円、ＫＤＤＩ <9433>が4.25円と続いている。



業種別では33業種中24業種が値上がり。1位は精密機器で、以下、ゴム製品、鉄鋼、卸売と続く。値下がり上位には空運、石油・石炭、建設が並んでいる。



※13時0分15秒時点



