俳優・草刈正雄（72）の長女でモデルの紅蘭（36）が3日、Instagramを更新。広々とした自宅を披露した。

【映像】紅蘭、現金一括購入した自宅

2024年8月9日の投稿で、高台にある100坪以上の土地を購入したことを報告した紅蘭。

「父はめちゃくちゃ心配症で私がローンで数億円もする土地を買ったらきっと私が払え続けられるのか？と一生心配させちゃうなと思って現金一括で土地、家を買ったから、安心してと言いたかった！」と明かしていた。

広々とした自宅

その後、自宅に家族や友人らを招いて、ホームパーティーをする様子や、庭でバーベキューを楽しむ姿を公開。2025年9月3日には、ストーリーズを更新し、「やたらアレクサ盛り上がってるなと思ったら…帰宅した瞬間から踊らされてます母…ごはん作らなきゃ宿題やらなきゃ。いったん忘れるか」とコメントし、6歳の長女と自宅でダンスをする姿を投稿した。

他にも、「最高です。おうちから見れる夕日を見るために早く帰りたくなる。きょうも1日お疲れ様！」とつづり、リビングの大きな窓から見える夕陽を披露している。（『ABEMA NEWS』より）