キュービックプラザ新横浜に生キャラメル専門店がオープン
ウイッシュボンは9月5日、生キャラメル専門店「横浜キャラメルラボ」の新店舗「YOKOHAMA CARAMELLABO キュービックプラザ新横浜店」を、キュービックプラザ新横浜「ぐるめの森」内にオープンする。
「キャラメルブラウニーオレンジ5個入」
同店では、ガラス張りの工房にて、毎朝パティシエが銅鍋で炊き上げる色とりどりの10種類で展開する生キャラメルを中心に提供。
モンドセレクションにて最高金賞を受賞した「横濱生キャラメルアソートBOX(10個入)」や、生キャラメルの製法を活かしたキャラメル焼菓子、店舗限定のキャラメルスイーツも販売している。
オープン当日から9月7日までの3日間は、3,240円以上を購入した人に向けて「キャラメルブラウニーオレンジ5個入」1箱のプレゼントを1日100点限定で用意している。
「キャラメルブラウニーオレンジ5個入」
同店では、ガラス張りの工房にて、毎朝パティシエが銅鍋で炊き上げる色とりどりの10種類で展開する生キャラメルを中心に提供。
モンドセレクションにて最高金賞を受賞した「横濱生キャラメルアソートBOX(10個入)」や、生キャラメルの製法を活かしたキャラメル焼菓子、店舗限定のキャラメルスイーツも販売している。
オープン当日から9月7日までの3日間は、3,240円以上を購入した人に向けて「キャラメルブラウニーオレンジ5個入」1箱のプレゼントを1日100点限定で用意している。