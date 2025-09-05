眞栄田郷敦、自宅改造で本格ジム作り「壁紙とか照明も」こだわり語る
【モデルプレス＝2025/09/05】俳優の眞栄田郷敦が、 4日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（毎週木曜よる10時〜※この日はよる9時40分〜）に出演。仕事での役柄のために自宅を改造し、ジムを作ったことを明かした。
【写真】眞栄田郷敦「自宅にジム作りました」
「芸能人の新居大公開SP」と題されたこの日の放送では、眞栄田の自宅にジムがあることに触れられた。眞栄田は「大改造とかじゃないんですけど」と謙遜しながらも、「結構仕事柄ジムとかも行かないといけないので、ジムを作りましたね」と演じる役作りも兼ね、自宅ジムを作ったことを告白。「壁紙とか照明もジムっぽく」したのだそうで、ジムのような雰囲気作りにまでこだわったのだという。放送では、自宅のジムのイメージイラストも用意されており、そこでは、身体をチェックする為の鏡も貼られていたり、ベンチプレスやパワーラックのトレーニング機材がある中で、眞栄田がダンベルでウェイトトレーニングに励んでいるイラストも公開された。
番組のMCである櫻井翔も「ストイックな感じの？」と眞栄田のジム部屋に興味津々。眞栄田によると、壁面は「ちょっとコンクリみたいな」無機質なデザインに仕上げ、「照明はダウンライトっぽい」仕様にしたと、細かい部分もしっかりこだわって洗練されたデザインを作ったと説明していた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
◆ 眞栄田郷敦、自宅にジム
