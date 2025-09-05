浅田舞、胸元ざっくりドレス姿に反響「美しさ倍増」「ぱっつん前髪が新鮮」
【モデルプレス＝2025/09/05】元フィギュアスケート選手でタレントの浅田舞が4日、自身のInstagramを更新。エレガントなドレス姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】浅田舞、大胆ドレスにファン騒然
浅田は「美しいと感じる時間を過ごせることを、心から幸せに感じます」と村田晴信が手掛ける「ハルノブムラタ（HARUNOBUMURATA）」のファッションショーに訪れたことを報告。「この日もまた、心に刻まれる特別なひとときとなりました！」と特別な日の様子を振り返り、ネイビーの胸元が大きく開いたドレスに、ぱっつん前髪のお団子ヘアを合わせたエレガントな姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「美しさ倍増」「ぱっつん前髪が新鮮」「エレガント」「綺麗」「ドレス似合ってる」「上品で美しい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】浅田舞、大胆ドレスにファン騒然
◆浅田舞、特別なひとときの美しいドレス姿披露
浅田は「美しいと感じる時間を過ごせることを、心から幸せに感じます」と村田晴信が手掛ける「ハルノブムラタ（HARUNOBUMURATA）」のファッションショーに訪れたことを報告。「この日もまた、心に刻まれる特別なひとときとなりました！」と特別な日の様子を振り返り、ネイビーの胸元が大きく開いたドレスに、ぱっつん前髪のお団子ヘアを合わせたエレガントな姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「美しさ倍増」「ぱっつん前髪が新鮮」「エレガント」「綺麗」「ドレス似合ってる」「上品で美しい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】