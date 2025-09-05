板野友美、“家賃110万円以上”220平米の豪華自宅公開 賃貸に住む理由・金銭事情も告白
【モデルプレス＝2025/09/05】元AKB48の板野友美が、4日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（毎週木曜よる10時〜※この日はよる9時40分〜）に出演。夫婦の金銭事情や豪華な自宅を公開した。
【写真】板野友美、オーダーメイド家具・ボルダリング…豪華自宅の様子
現在は、タレント業に加え、アパレル会社、スキンケアブランド、アイドル育成と様々な事業を行っている板野。夫でプロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二選手とは「私たち夫婦は家賃+養育費全部合わせて折半してる」と家庭にかかるものは2人で半分ずつ支払っていると夫婦の金銭事情を赤裸々に告白した。
この日は板野、高橋選手、娘の3人が住む自宅を公開。都内一等地のマンションで賃貸だという自宅は「広さは220平米くらい」と圧倒的な広さで、リビングダイニングは47畳もあるのだという。板野は、「これ（テレビ台）は作ってもらった。1から。オーダーメイドなんです」と壁いっぱいのテレビ台も紹介。「有名な家具だとこれを揃えた時に350〜400万円するから、オーダーメイドで作ったら100万円ちょっと」とオーダーすることで既製のものよりコストを抑えていると口にした。
さらに最もこだわったという子供部屋には「ボルダリングをやりたくて」と滑り台やブランコなどの遊具が並び、「70万円くらい」の金額をかけて製作したと明されると、スタジオで見ていた俳優の眞栄田郷敦も「子供が羨ましい」と言うほど。また自宅には、「これは私のやりたかったこと」と100着以上の私服、高級ブランドバッグが並ぶドレッサールームまで。1番高いバッグを聞かれると板野は「これ500万円くらい。買えないかも」とHERMESのバッグを指さしていた。
この自宅は板野が「賃貸。家賃…やばい」と言うほど高額な家賃だそうで、「家賃いくらなんですか？110万より上？下？」と直球な質問が上がる場面も。板野はさらりと「上です」と明かし、110万円以上の家賃を払っていると告白。「本当はお家買った方がいいんですけど、野球選手だからいつお家変わるかわからない。だから家も買えない」と高橋選手の事情もあり、賃貸を選んでいると語った。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
◆板野友美、家庭の支払いは夫・高橋奎二選手と「折半」
◆板野友美、家賃110万円超賃貸に住む理由とは
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】