上白石萌歌、茶髪パーマで雰囲気一変 姉・萌音も反応
【モデルプレス＝2025/09/05】女優の上白石萌歌が4日、自身のInstagramを更新。茶髪パーマスタイルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】上白石萌歌、雰囲気一変イメチェン姿
萌歌は「『靴下屋』2025年秋冬ニューコレクション3年ぶりにルックを務めさせていただきました！」と報告。茶髪パーマスタイルで印象を大きく変えた撮影風景の写真を載せている。
この投稿に、姉の上白石萌音は「かわいい」と反応。ファンからも「印象変わる」「似合う」「可愛い」「お人形さんみたい」と絶賛のコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆上白石萌歌、茶髪パーマで印象チェンジ
