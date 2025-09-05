【SHIPS】設立50周年記念オリジナルタータンチェック柄の限定アイテムにフォーカス！

今年、設立50周年という節目を迎えた【SHIPS（シップス）】。このアニバーサリーイヤーに、さまざまな企画が進行中！ そのなかのひとつが、ブランドオリジナルのハウスタータン【SHIPS】を使ったコラボアイテム。ファッションラバーの心をつかむ魅力的なアイテムばかりです。

設立50周年を記念して誕生したハウスタータン【SHIPS】

6月に開催された【SHIPS】展示会でひと際目を引いたのが、設立50周年記念コーナー。そこには、【SHIPS】とゆかりのあるブランドとの別注アイテムが勢揃いしていました。

1952年、東京上野のアメ横に【三浦商店】を開店したところからスタートした【SHIPS】。1970年、【ミウラ】に改名してアメリカからの輸入販売を始め、1975年に【SHIPS】の前身となる【MIURA & SONS 渋谷店】をオープン。2年後には、【SHIPS】1号店が銀座に誕生しました。

設立50周年という節目に企画されたのが、【SHIPS】オリジナルのタータン製作。これは、ただのオリジナルではありません！ 1868年に創業した、正統な英国のトラディショナルスタイルを継承するテイラー＆キルトメーカー【Kinloch Anderson（キンロック アンダーソン）】との共作で、ハウスタータン“SHIPS”が誕生しました。

グリーンは、【SHIPS】の原点である【MIURA & SONS】の白い外壁を伝っていたアイビー。信頼感、安心感、誠実さを象徴するネイビーは、【SHIPS】のコーポレートカラー。空の広がりを閉じ込めたようなサックスブルーには、希望と可能性が託されています。

このタータンは、スコットランド・タータン登記所（The Scottish Register of Tartans） に正式登録されていて、その証明書が展示会会場に飾られていました。

そして、この【SHIPS】の新しいシンボルとなったタータンは、人気ブランドとの別注アイテムとして展開されます。

早速、9月から発売予定の一部アイテムをご紹介していきましょう。

【A VACATION】のシグネチャーモデルの別注はハズせない！

左：【SHIPS別注A VACATION】50th ANNIV TANK［H38×W46×D18㎝］\68,200、右：50th ANNIV BREAD M［H19×W28×D6cm］\60,500

【A VACATION（ア ヴァケーション）】は、アクセサリーバイヤーとして⻑年活躍してきた吹上肖氏が、2018年にスタートしたバッグブランド。今回は、ブランドのシグネチャーモデル“TANK”と、人気モデル“BREAD M”の形をそのままに、オリジナルの生地を使用。ハンドルやトリムのレザー、テープ使いなど細部にまでこだわった逸品に。

【SHIPS別注A VACATION】50th ANNIV BREAD M\60,500

通勤や休日のお出かけなどはもちろん、旅のおともにもぴったりです。

大人トラッドが満喫できる【O’Neil of Dublin】のキルトスカート

【SHIPS別注O’Neil of Dublin】50th ANNIV チェック キルトスカート\36,300

1959年に創業した、キルト製品を手掛ける名門ファクトリーといえば【O’Neil of Dublin（オニールオブダブリン）】。今回は、定番の“FASHION KILT”を採用し、流行に左右されないデザインに。

【SHIPS別注O’Neil of Dublin】50th ANNIV チェック キルトスカート\36,300

素材は、上質なウーステッドウール100％。足首がちらっと見える長めの着丈で、大人シックなトラッドテイストが楽しめます。

【Babour】で人気の“SPEY”の別注は裏地に注目

【SHIPS別注Barbour】50th ANNIV SPEY\53,800

港湾労働者のために生まれた防水服、ワックスドジャケットが有名な【Barbour（バブアー）】は、1894年、イングランド・サウスシールズで創業。今回は、【Babour】で人気の“SPEY”をベースに別注。後ろ身ごろの裏地が【SHIPS】タータンという密やかな遊び心が高ポイント！

【SHIPS別注Barbour】50th ANNIV SPEY\53,800

素材は、日常使いがしやすいピーチスキンを採用。ショート丈とゴールドのファスナーが、メンズライクな表情のジャケットに女性らしいニュアンスを与えてくれます。ワンピースなどの女性らしいアイテムの引き締め役として、無骨なアウターを投入してみて。

ファミリーおそろが叶う【LAVENHAM】のキルトアウター

【SHIPS別注LAVENHAM】（MENS）50th ANNIV SHIPSタータン KEDINGTON\82,500、（MENS）LAVENHAM: 50th ANNIV SHIPSタータン THORNHAM\48,400、（WOMEN）LAVENHAM:〈洗濯機可能〉 50th ANNIV TEYNHAM\66,000、（KIDS）LAVENHAM:120～140cm/ 50th ANNIV キルティング ジャケット\49,500

キルティングアウターといえば、1969年にロンドン・サフォーク州のラベンハムで設立された【LAVENHAM（ラベンハム）】。軽量、丈夫、保温性に優れていて、その確かな高品質と上品なデザインで世界中から愛されています。

別注では、【LAVENHAM】の定番モデルの着丈やボタンを変更して、より幅広いコーディネートに合うデザインに。

ジャケットの襟は、肌あたりがよく上質感が漂うコーデュロイ素材で切り替えられています。

【SHIPS別注LAVENHAM】（MENS）50th ANNIV SHIPSタータン KEDINGTON\82,500

予約段階でとても人気で、在庫が残りわずかなものばかり。気になる方はお早めに！

胸が高鳴る50周年記念別注アイテムは9月から発売スタート

【SHIPS】タータンを使用した人気ブランドの別注アイテムは、どれもノーブルな空気を醸し出し、日常を豊かにしてくれそうなものばかり。

今回ご紹介した別注アイテムはごく一部で、9月中旬から下旬にかけて順次発売がスタート。現在、予約受付中なので、50周年特設サイトでチェックしてみて。

senior writer：Momoko Miyake