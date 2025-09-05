　今田美桜

　インターネットリサーチ事業を展開するNEXER社はこのほど、結婚指輪などを取り扱う「DIAMOND DOT LAB」と共同で、全国の男女1000人を対象に「ウエディングドレスが似合うと思う女性芸能人」についてアンケートを実施。集計結果をランキング形式で公開した。

　3位は今田美桜（28）が57票でランクイン。「スタイルも良くて、かわいくて、ウエディングドレスを着ても美しいと思うから」（20代女性）、「今勢いを感じるし、純粋に似合いそうなので」（30代男性）などの声が寄せられた。可憐さと存在感を兼ね備えた姿が“新世代の花嫁像”として人気を集めた。

　2位は綾瀬はるか（40）。票数は今田を大きく超える87票だった。主な理由は、柔らかな雰囲気と自然体の笑顔。「純粋で透明感がある女性だから」（20代男性）、「清楚（せいそ）で品がありながらも自然体の魅力があって、どんなスタイルのウエディングドレスでも柔らかく着こなせそうだから」（30代女性）などの声があった。

　1位に輝いたのは北川景子（39）。票数は97票だった。2016年にミュージシャンのDAIGOと結婚した北川には「小顔でスタイルがいい」（30代女性）、「清楚（せいそ）さとキリッとした感じが混ざった方で、白い色が似合いそうなので」（40代男性）、「もうシンデレラみたいで、非の打ちどころがないきれいさだから！」（50代女性）など絶賛の嵐。圧倒的な美しさと品格が“理想の花嫁”として多くの支持を集めた。

　「ウエディングドレスが似合うと思う女性芸能人」1～10位は、以下の通り。

　１位　北川景子　（97票）
　２位　綾瀬はるか（87票）
　３位　今田美桜　（57票）
　４位　浜辺美波　（53票）
　５位　新垣結衣　（42票）
　６位　白石麻衣　（40票）
　７位　長澤まさみ（39票）
　８位　有村架純　（36票）
　９位　菜々緒　　（35票）
１０位　広瀬すず　（33票）

