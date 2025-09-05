回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、秋限定メニュー「【無添】くら月見バーガー」を9月5日から期間限定で販売します。くら寿司が「月見バーガー」を販売するのは初めてで、そのほか、「月見ハンバーグ」「月見ケーキ」も期間限定発売します。

「【無添】くら月見バーガー」は、ふわふわのバンズに、牛、豚、鶏を使用したうまみたっぷりのハンバーグと、ジューシーで香ばしく揚げたベーコン、黄身ソースがとろっとあふれる目玉焼き風オムレツをサンド。月見バーガーのソースは、マヨネーズとケチャップを合わせたオーロラソースが一般的になっていますが、同バーガーでは、まろやかな味わいのタルタルソースと酸味のあるケチャップを組み合わせたオリジナルソースを採用しています。価格は450円（以下、税込み）です。

「月見ハンバーグ」は国産の黒毛和牛を使用したハンバーグの上に、月に見立てた濃厚チーズソースをトッピングした寿司です。肉汁あふれるハンバーグと、和風てりやき味のソースのうまみ、濃厚チーズソースのコクが一度に味わえます。230円。

「月見ケーキ」は、ミルクムースの表面に黄色いグラサージュ（艶やかに仕上げるコーティング）を施して、月のような輝きを表現したスイーツ。ムースの軽やかさと、底面にあるザクザク食感のクランブルがアクセントになっています。お月見らしくウサギチョコを添えて、見た目もかわいらしいデザインになっています。430円。

いずれも、10月13日までの販売。

また、くら寿司では、新キャンペーン「とろと北海」フェアも同日から開催。人気の「ふり塩熟成中とろ」（280円）、「ふり塩熟成大とろ（一貫）」（350円）のほか、「北海たこうに」（150円）、「北海道牛ローストビーフ 黒トリュフソース（一貫）」（230円）、「とろける煮穴子天（一貫）」（190円）がラインアップ。さらに、ぷるぷる揺れる姿がSNSでかわいいと、話題になった商品シリーズの第3弾となる「ぷるぷるイカさんゼリー」（240円）、「くらだんご おいも（鳴門金時）」（230円）も新登場します。

さらに、台湾で人気の唐揚げ「台湾風スパイシー唐揚げ】くらジーパイ」（500円）、3年かけて開発したという“讃岐うどん”メニュー「【讃岐】釜揚げうどん」（490円）、「【讃岐】釜玉うどん」「【讃岐】ちく天ぶっかけうどん」（ともに550円）、大阪の人気ラーメン店「らーめん香澄」と全国の人気ラーメンを提供する「ラーメンステーション」を運営するIOBIの3社共同で開発した「かに白湯らーめん」（680円）も期間限定で提供します。

※価格は店舗によって異なります。

