長州力（73）武藤敬司（63）蝶野正洋（61）が5日、TBS系「ラヴィット！」にシーズンレギュラーとして生出演。レジェンドプロレスラーたちが朝から笑いを届けた。

番組ではEXITらが「ネスタリゾート神戸」でロケを行ったVTRをモニタリング。途中でクイズが差し込まれ、「ネスタリゾートには3Dを駆使したバッティングセンターがあるのですが、ある“変わった特徴”があります。それは何でしょう？」という問題が出題された。

東京ホテイソン、野性爆弾くっきー！らが回答でボケていく中、MCの麒麟の川島明から「お三方どうですか」と回答を求められると、武藤が挙手。武藤は「デッドボールがくる」と答え、川島が「ダメですよ」とツッコんだ。「そんなもんテレビでできませんよ」と続けた。

長州も手を挙げ、「ボールがいっぺんに2球飛んでくる」と答え、スタジオを笑わせた。川島は「『いっぺんに』って言うからもっと予想したら2球でした」と笑った。

蝶野も続き、「バットがバナナ」と答えた。芸人たちは爆笑。川島は「おい！この3人大喜利強いやないか」とツッコんだ。