「私も一緒に寝たい！」とヤキモチを妬くゴールデンレトリバーの姿が可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で58万回再生を突破し、「幸せが溢れてる」「見てるだけで癒やし」「すごい家族愛を感じた」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：1歳の女の子が豆柴と一緒に眠っていたら、羨ましく思った大型犬が…とんでもなく尊い『まさかの行動』】

豆柴さんの布団を新調

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の投稿主さんは、豆柴の『うに』ちゃんの布団を新調しました。新しい布団は、犬用に作られた小さめサイズ。敷布団と掛け布団が繋がっており、巣穴のような形になります。

自分にジャストフィットする布団を、うにちゃんは大変気に入ったよう！さっそく布団の中に潜り込んで、お昼寝を始めました。小さな布団で顔だけ出して寝るうにちゃんの姿は、たまらない可愛さです…♡

女の子も隣でお昼寝

そんなうにちゃんの姿を見て、うらやましく思った人がひとり。1歳の女の子『ほの』ちゃんです。ほのちゃんは、気持ちよさそうに寝るうにちゃんを見て、「一緒に寝たい！」と駄々をこね始めました。そこで、うにちゃんの布団の隣に、簡易的な布団を作ることにしたといいます。

願いが叶ってうにちゃんの隣で寝られたほのちゃんは、頭をフリフリして大喜び。布団にくるまっているうちに眠気に誘われたのか、パパがトントンすると眠そうな表情になったそうです。うにちゃんも、一緒になって寝かしつけをしてもらったとか。

2人の姿を見てヤキモチ！？

すると、最後に現れたのがゴールデンレトリバーの『おから』ちゃん。おからちゃんは、仲良く並んで寝る2人がうらやましくなったようです。2人の傍に駆け寄ると、「私も一緒に寝たい！」とアピールを始めました。

こうして、ほのちゃんはうにちゃんとおからちゃんに挟まれてお昼寝をすることに♡満足そうな3人の表情から、仲の良さが伝わります…。とはいえ、2人に挟まれてテンションが上がってしまったほのちゃんは、しばらく寝付けなくなってしまったそう(笑)

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「一緒に寝られて良かったね」「川の字になって微笑ましい」「最初から最後まで可愛さしかない」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」には、3兄妹の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。