本日9月5日21時より放送の『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）に、藤井 風が初出演。本日リリースされた3rdアルバム『Prema』より「Hachikō」を初披露する。

アルバム『Prema』は、初のヨーロッパツアー、2度目となる北米ツアーを敢行した藤井が3年ぶりにリリースする、全曲英語詞によるスタジオアルバム。そのリードトラックである「Hachikō」のパフォーマンスを前に、藤井は「どうなることやらさっぱりまだ分からないのでドキドキです」と心境をコメントしている。

さらに同番組には、なにわ男子、ねぐせ。、汐れいら、BE:FIRST、ME:I、森山直太朗らが出演。森山直太朗は2003年リリースの名曲「夏の終わり」を9年ぶりに披露する。森山は「25年前、この曲を作った時と同じように、今、海の向こうでは争いが続いていたり、実際に世界が変わることはありません。こういう音楽が“鎮魂歌”として歌われなくなるような世界になることを望んでいます」と希望しつつ、「精いっぱい歌ってみます！」と意気込みを明かした。

なおBE:FIRSTは9月17日リリースのシングル「空」を披露。なにわ男子は大橋和也主演ドラマ『リベンジ・スパイ』の主題歌「アシンメトリー」を、ねぐせ。は初めてのゲストミュージシャンとして汐れいらを迎えた新曲「織姫とBABY feat. 汐れいら」を披露。さらに、ME:Iは9月3日にリリースした1stアルバム『WHO I AM』のタイトル曲「THIS IS ME:I」をパフォーマンスする。

（文＝リアルサウンド編集部）