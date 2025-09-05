漫画アプリ「サイコミ」にて、『ジャスティス・サーガ ―我の創りし理想の世界で幼女無双―』が9月5日（金）昼12：00より連載開始される。

【画像】漫画・中二病全開で自分の描いた世界を駆け抜けるファンタジー『ジャスティス・サーガ ―我の創りし理想の世界で幼女無双―』の中身

『ジャスティス・サーガ ―我の創りし理想の世界で幼女無双―』は『グレイテストアンダードッグ』『賭龍』の著者・山本神話の最新作。社会人になっても中二病継続中の主人公・西園寺蒼（本名：山田つよし）がかつて描いた理想の最強最カワ軍服幼女・アイメルと共に物語世界を駆け抜けるファンタジー作品。中二病全開な台詞の数々、アイメルとのコミカルなやりとりに思わずクスッとなる作品に仕上がった。

■担当編集 コメントかつて一度は考えたことがないでしょうか？「自分の理想の女の子が理想の世界で最高にカッコよく活躍する――」そういった妄想を。この漫画は社会人になってもいまだ中二病である主人公の西園寺蒼（本名：山田つよし）が、14歳の時に仲間と共に創作した世界に入り込み、かつて描いた理想の軍服金髪幼女・アイメルの片腕となって正義を成していく物語です。皆様、ぜひお楽しみください。

■あらすじ中二の頃に創った物語世界を、理想の最強最カワ軍服幼女と共に駆ける！！読者諸君、“あの頃”に描いた妄想世界を堪能しようではないか――

（文＝リアルサウンド ブック編集部）