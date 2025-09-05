ロッテオンラインショップ限定「クロミ×コアラのマーチ」発売、オリジナルクリアファイルの特典付き【クロミ20周年記念】

ロッテは、サンリオの人気キャラクター･クロミの20周年を記念し、コアラのマーチとのコラボレーション商品「クロミ×コアラのマーチ」をロッテオンラインショップ限定で販売する。

1セット(10箱入り)、3,980円(税込･送料込)。クロミがコアラのマーチに変身したデザインの商品で、オリジナルクリアファイルの特典付き。販売期間は、2025年9月8日正午から9月21日まで。2,000セット限定販売のため、早期に販売を終了する場合がある。

ロッテ「クロミ×コアラのマーチ」発売

〈描き下ろしのクロミ&マーチくんをデザイン〉

「クロミ×コアラのマーチ」は、クロミのアートをあしらった特別パッケージの『コアラのマーチ』全10種を、オリジナルBOXに詰め合わせた数量限定品。商品パッケージで、描き下ろしのクロミ&マーチくんデザインが楽しめる。1箱に「コアラのマーチ ミニパック」2袋入り。さらに、「クロミ×コアラのマーチ」限定のオリジナルクリアファイルが特典として付属する。

ロッテ「クロミ×コアラのマーチ」おすすめポイント

【商品概要】

販売期間:2025年9月8日正午〜9月21日

販売数量:2,000セット限定

販売チャネル:ロッテオンラインショップ限定

内容量:10箱(1セット)

価格:3,980円(税込･送料込)

ロッテ「クロミ×コアラのマーチ」オリジナルBOX

ロッテ「クロミ×コアラのマーチ」パッケージデザイン(全10種)

ロッテ「クロミ×コアラのマーチ」特典クリアファイルデザイン

ロッテ「クロミ×コアラのマーチ」オリジナル描き起こしデザイン

〈クロミデザインのオリジナルコアラのマーチフレームも〉

さらに、9月8日正午から、ロッテオンラインショップ限定で「オリジナルコアラのマーチ クロミ限定フレーム」(全2種)を販売する。1セット(10箱入り)、3,240円(税込･送料別)。写真やメッセージを入れて“世界にひとつだけ”のオリジナルコアラのマーチが作ることができ、同デザインが10個で1セットとなる。

ロッテ「オリジナルコアラのマーチ クロミ限定フレーム」(全2種)

【クレジット表記】

© 2025SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661648 ⓒL/KMP

