◆ラグビー アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ２０２５ 日本―米国（６日、米国）

日本ラグビー協会は５日、パシフィックネーションズカップ（ＰＮＣ）１次リーグＢ組の第２戦、米国戦（日本時間７日）に臨む日本代表の試合登録選手を発表した。現地からオンライン取材に応じたエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）は「アメリカは日本に強気で来ると思う。フィジカルでいたぶろうとしてくる印象があるけど、次の試合ではそうはさせない」と語った。

この１戦では、ＦＷ奥井章仁（トヨタ）とＢＫ木田晴斗（東京ベイ）のノンキャップ選手が控えでメンバー入り。「奥井はエネルギーある１人で、木田はバックスリーにパワーを与えてくれる。２人の頑張りを見て、出場に値すると思った」と指揮官。ＳＨは前戦のカナダ戦（５７〇１５）で控えから活躍した福田健太（東京ＳＧ）がスターターに入り「フィジカルで存在感がある。アメリカ相手にいいスタートが切れると思う。終盤で藤原（忍）が入り、クイックな展開を期待する」とした。

このシリーズから、ロックのワーナー・ディアンズ（ＢＬ東京）とフッカー原田衛が共同主将に就いた。ディアンズは、カナダ戦に続くゲーム主将。「キャプテンとしての仕事は簡単。いいリーダーズグループがいるので、自分にプレッシャーはなく、パフォーマンスに集中できた。自分のパフォーマンスで貢献できるようにしたい」と意気込み。「今自分たちができることに集中して、試合に勝てるようにしていきたい」と２連勝を誓った。