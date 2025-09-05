◇ナ・リーグ ドジャース3―5パイレーツ（2025年9月4日 ピッツバーグ）

ドジャースのブレーク・スネル投手（32）が4日（日本時間5日）、敵地でのパイレーツ戦に先発。5回9安打5失点で4敗目を喫した。

0―0で迎えた3回、先頭・レイノルズに中前打を許すと、2度の暴投で三塁まで進まれ、ファムに左前適時打を浴び、先制点を与えた。

5回には先頭・トリオロから3連打を浴びて失点すると、1死満塁からヨークに左翼線へ2点二塁打を許すなど、この回4安打を集中され一挙4点を失い、この回限りで降板となった。

試合後、スネルは「結果はよくなかった。でも球自体は良かったと思う。いい球をたくさん投げられたけど、野球って時にうまくいかないこともある。もう一度映像を見て分析する必要はあるけど、感覚としてはね。数字上は悪く見えるけど、いいボールも相手の方に転がった。逆に悪いボールを投げた時はやられた」とサバサバと振り返った。ただ、「フラストレーションの残る内容だった」と4敗目に悔しさも忘れなかった。

許した長打こそ1本ながらコツコツと安打を重ねられ「相手が積極的に来るのは分かってた。だから早いカウントで簡単にアウトを取れると思ってた。実際にいい球を投げて早いアウトも取れたんだけど、結局カウントを悪くしたりして…長い間で一番“変な試合”だったと思う」とチグハグな投球になったとも振り返った。

最下位パイレーツに3連敗しただけでなく、先月は西地区最下位ロッキーズにも2勝2敗と白星をとりこぼし、下位球団に勝てない現状に「理由はシンプルで、ただ良い野球ができてない。それだけだと思う」ときっぱり。次カードもア・リーグ東地区最下位オリオールズと3連戦とあり「オリオールズはパドレスに勝ったばかりだから、エネルギーを持って次の試合に入らないといけない。ピッチングで流れを作って、自分たちができることをやらないと。私たちは本当にいいチームなんだから、そこを修正しなきゃいけない。言い訳はできないし、もう終盤戦だから。ここから立て直して結果を出さないといけない」と気を引き締めて戦うことが大事と語った。

ドジャースも直近6戦1勝5敗と苦しんでいるが、同地区2位のパドレスもオリオールズに3連敗するなど低迷しているだけに、優勝マジックこそ消えたものの2ゲーム差と大きくゲーム差は代わっておらず「私たちがここで自分たちの力を発揮できてたら、もっとリードを広げられたし、余裕もできたはず。でもそうはならなかった。だから今の順位が、今の自分たちにふさわしい場所ってことだ」とスネル。「自分たちでまいた結果だ。でも修正できると信じてる。チームの力は間違いなくあるし、団結して立て直していけば、必ず軌道に乗れると思っている」と必ず上向くと仲間を信じた。