今年4月、川崎市でストーカー被害を訴えていた岡崎彩咲陽さん（20）が殺害された事件。神奈川県警が捜査の検証結果を公表しました。そこで明らかにされたのは、ずさんな対応の数々です。

【写真を見る】マイクを持つ様子も…白井秀征被告

「警察の不手際があった」神奈川県警トップが謝罪

ストーカー被害を訴え、殺害された岡崎彩咲陽さんの父・鉄也さん。

彩咲陽さんの父 岡崎鉄也さん

「警察の不手際があったというのは認めた。認めてくれたけども、僕たちはそれで終わりじゃなくて、認めたからこそ、僕たち親族は怒りは余計ある」

神奈川県警 和田薫 本部長

「被害者の女性やその親族からの相談等に対する不適切な対応について、深くお詫び申し上げます」

これまで神奈川県警は、事件対応について「必要な措置を講じてきた」としてきましたが、4日、神奈川県警トップが謝罪しました。

去年12月、20歳の誕生日を迎えたばかりの岡崎彩咲陽さんが行方不明になり、今年4月、遺体で発見された事件。



元交際相手の白井秀征被告（28）が、殺人などの疑いで逮捕・起訴されました。



彩咲陽さんは、去年6月以降、白井被告による暴行やつきまといを警察に相談していました。なぜSOSがありながら事件は起きてしまったのか。



神奈川県警は当時の対応について検証結果を公表。数々のずさんな対応が明らかになりました。

「危険性・切迫性を過小評価」神奈川県警のずさん対応明らかに

1つ目のポイントは、去年10月、彩咲陽さんが姉のマンションにいたときのこと。

岡崎彩咲陽さん

「居間の扉を開けると、廊下に白井被告がいた」

防犯カメラには、白井被告がフェンスを乗り越えて敷地に侵入する様子が写っていました。



さらに11月にもつきまとい行為があり、警察はストーカー規制法に基づく禁止命令などを出すことも検討。しかし、2人が復縁の意思を示したことから、警察は事態は収束したと判断しました。

報告書では、この判断がそれ以降の不適切な対応につながったと指摘しました。

神奈川県警の報告書より

「警察署内にトラブル事案は一旦、収束・解決したという先入観が形成された」

2つ目のポイントは、彩咲陽さんが行方不明になる直前に出していたSOSです。

親族が保管した彩咲陽さんの通話記録によると、彩咲陽さんは去年12月、「白井被告がうろついている」などと川崎臨港署に9回にわたって電話していました。



彩咲陽さんが避難していた祖母の家の前に、白井被告とみられる人物がうろつく姿も確認されています。

当時、一緒にいた友人はこう話していました。

彩咲陽さんの友人

「（警察に）通報しました。『いるから早く来てほしいです』と言っても来ない。（警察が来たのは）40分〜45分後とか、近いのに」

しかし、警察は電話の内容の記録すらしておらず、報告書はこう指摘しています。

神奈川県警の報告書より

「担当した警察官全員が、危険性・切迫性を過小評価した」

「鑑識道具を忘れ…」積極捜査せず

ずさんな対応は、去年12月20日以降に彩咲陽さんが行方不明になった後も続きます。

12月22日、彩咲陽さんの祖母が「窓ガラスが割られている。彩咲陽さんと連絡が取れない」と通報しましたが、駆けつけた署員は鑑識活動を行わず、目視で現場を確認しただけでした。

神奈川県警は、その理由について「鑑識活動に必要な道具を忘れたため」と説明。



この翌日、父親が行方不明届を警察に提出。行方不明となる直前、白井被告が彩咲陽さんに「許せない」とメッセージを送っていたことを警察に報告しましたが、積極的な捜査は行われませんでした。

「被告と同じように警察署の人間も憎い」

検証結果では、部署間の情報共有が不足していたなど、問題点を指摘。本部長のほか、署長や捜査関係者、あわせて43人が処分を受けました。

彩咲陽さんの父 岡崎鉄也さん

「（報告書）全てが真実かといえば、そうではないと思うが、もう恨みでしかない。白井（被告）に対してもそうだし、臨港警察署の人間に対しても同じように憎い」

その上で…

彩咲陽さんの父 岡崎鉄也さん

「少しずつでも彩咲陽には明るみになったことは報告して。じゃないとあいつが報われないというか。一番苦しかったのは本人なんで、助けてほしかっただろうし。だからその思いは僕たち家族がちゃんと晴らしてやらないといけない」

彩咲陽さんの祖母は、孫の命を救えなかった悔しさをこう話しました。

彩咲陽さんの祖母 岡崎須江子さん

「守ってあげられなかったって、ストーカーを甘く見てたって。それだけは一生消えない。これを機に、少しでもストーカーをめぐる警察の対応が変わってくれればいいなと」

繰り返される悲劇 ストーカー事件 遺族の願い

警察がストーカー被害の相談を受けながら、被害者が命を落とすケースは後を絶ちません。

猪野詩織さんの父 猪野憲一さん

「こういうことが起きると、第二の詩織と同じことなんです。やっぱり、すごく辛いんです」

猪野憲一さんの娘で、当時大学生だった詩織さん。1999年、埼玉県桶川市の駅前で殺害されました。



詩織さんや家族は、警察に元交際相手らからのストーカー被害を繰り返し相談していたにもかかわらず、犯行は止められませんでした。

猪野詩織さんの父 猪野憲一さん

「（彩咲陽さんが）20歳だと聞いたときから、ほとんど詩織と変わらないと思った。変な意味での親近感みたいなものがあって、『生きたい。遊びたい。楽しみたい』という命を奪ってしまったんだから、当然、許されることでは全然ない」

詩織さんの事件は、警察の対応が不適切だったとして、ストーカー規制法が成立するきっかけとなりました。憲一さんは、この26年間、悲劇が繰り返されないよう、全国で講演を重ねてきました。

猪野詩織さんの父 猪野憲一さん

「警察がしっかりしなきゃどうしようもない。彩咲陽ちゃんのためにも、二度と同じことが起こらないように、全国足を揃えて、改革に取り組んでほしい」

警察庁は5日、全国の警察本部にストーカーに対応する司令塔役の幹部を設置するよう通達を出しました。

これまで警察庁は、加害者にカウンセリングや治療を受けるよう働きかけてきましたが、実に9割が受診を拒否しています。

斎藤幸平さん「警察官に男性が多いことも…」 必要な改革とは？

小川彩佳キャスター：

「加害者の9割がカウンセリングや治療の受診を拒否」というのは、ショッキングなことです。再発防止ができるのでしょうか。



警察庁は、新たな体制の構築を指示したということですが、これで本当に、次に起きてしまうかもしれない、取り返しのつかない展開を防ぐことができるのか、不安を覚えます。

東京大学准教授 斎藤幸平さん：

ストーカーや性加害の問題を、「警察がきちんと調べてくれない」という声は、さまざまなところで聞きます。



こういう問題が繰り返されてしまう背景には、どうしても警察官は男性が多いと思いますので、男性の視点では『カップルの喧嘩だろう』と、問題を過小評価してしまう部分があるのかもしれません。



警察官がしっかりとした研修を受けることや、警察官の女性の割合を増やしていくことも考える必要があると思います。



これ以上、同じ問題を繰り返してほしくないですね。

＜ストーカー被害相談窓口＞

▼警察相談専用電話 #9110

▼女性相談支援センター #8778

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜プロフィール＞

斎藤幸平さん

東京大学准教授 専門は経済・社会思想

著書『人新世の「資本論」』