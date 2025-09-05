TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後0時44分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を島田市、牧之原市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を伊東市、伊豆市、東伊豆町、河津町、松崎町に発表しました。さらに洪水警報を島田市、藤枝市、牧之原市に発表しました。

静岡県では、土砂災害に警戒してください。中部、西部では、低い土地の浸水に警戒してください。中部、東部、西部では、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■静岡市南部
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■静岡市北部
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒

■浜松市南部
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

■浜松市北部
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

■富士宮市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■伊東市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm

■島田市

□洪水警報【発表】
　5日昼過ぎに警戒

■富士市
□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

■磐田市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

■掛川市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

■藤枝市
□洪水警報【発表】
　5日昼過ぎに警戒

■袋井市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

■下田市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm

■湖西市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　20mm

■伊豆市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm

■御前崎市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　60mm

■菊川市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

■牧之原市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　35mm

□洪水警報【発表】
　5日昼過ぎに警戒

■東伊豆町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒

■河津町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　120mm

■南伊豆町
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■松崎町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm

■西伊豆町
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm

■吉田町
□大雨警報【発表】
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　30mm

■森町
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒