こんにゃくパークに「とろ〜りこんにゃくわらび餅風」登場、過去の商品再販も
こんにゃくパークは9月1日、こんにゃくミニゼリーシリーズから、新商品「とろ〜りこんにゃくわらび餅風」と、過去に期間限定で展開した「黒蜜こんにゃくわらび餅風」、「山梨ぶどうこんにゃくゼリー」、「青森りんごこんにゃくゼリー」の販売を開始した。
(写真上左から)「とろ〜りこんにゃくわらび餅風」(500g、18個入り)、「黒蜜こんにゃくわらび餅風」(500g、18個入り)、(写真下左から)「山梨ぶどうこんにゃくゼリー」(20個入り)、「青森りんごこんにゃくゼリー」(20個入り)
「とろ〜りこんにゃくわらび餅風」は、ねっとりとした食感と軽やかな甘さに仕上げている。
商品は、500g(626円)と、18個入り(432円)の2種類を用意している。
「黒蜜こんにゃくわらび餅風」は、2024年9月に発売した商品。500g(626円)と、18個入り(432円)で販売している。
「山梨ぶどうこんにゃくゼリー」と「青森りんごこんにゃくゼリー」は、20個入りで各432円。
(写真上左から)「とろ〜りこんにゃくわらび餅風」(500g、18個入り)、「黒蜜こんにゃくわらび餅風」(500g、18個入り)、(写真下左から)「山梨ぶどうこんにゃくゼリー」(20個入り)、「青森りんごこんにゃくゼリー」(20個入り)
商品は、500g(626円)と、18個入り(432円)の2種類を用意している。
「黒蜜こんにゃくわらび餅風」は、2024年9月に発売した商品。500g(626円)と、18個入り(432円)で販売している。
「山梨ぶどうこんにゃくゼリー」と「青森りんごこんにゃくゼリー」は、20個入りで各432円。