ミスド×ブラックサンダー、全3種のハロウィーン･コラボ商品と新作ポン･デ･チョコデビルが発売【9月10日〜10月31日】

ミスタードーナツはハロウィーン期間限定で、お菓子「ブラックサンダー」とのコラボ商品3種と、新作ポン･デ･チョコデビルを発売する。期間は9月10日〜10月31日。

ミスタードーナツとブラックサンダーのコラボは、昨年のコラボが好評だったことを受け、2025年もハロウィーン期間にあわせて発売される。ラインナップが新たになり、「ブラックサンダー」とのコラボ商品3種は、2024年よりもザクザク食感がUPした。

チョコレート生地にザクザク食感をトッピングした「ブラックサンダーチョコレート」、ふんわり食感のイースト生地とホイップクリームを楽しめる「ブラックサンダー&エンゼル」、サクサク食感のオールドファッションにザクザク食感を合わせた「ブラックサンダーチョコファッション」の3種で、ブラックサンダーらしさと、ミスタードーナツの人気ドーナツ生地との相性を楽しめる。

〈販売ラインアップ(価格表記はすべて税込)〉

◆ブラックサンダーチョコレート

チョコレート生地にチョコフィリング、ビスケットとザクザク食感がアップしたココアクッキーをトッピングしてチョコレートをコーティング。ゴールデントッピングで「ブラックサンダー」のキャッチコピー“おいしさイナズマ級！”にちなみ、稲妻を表現。

テイクアウト 237円

イートイン 242円

◆ブラックサンダー&エンゼル

ホイップクリームを入れたふんわりイースト生地に、チョコフィリング、ビスケットとザクザク食感がアップしたココアクッキーをトッピングしてチョコレートをコーティング。ホワイトチョコで“イナズマ”を表現。

テイクアウト 237円

イートイン 242円

◆ブラックサンダーチョコファッション

オールドファッション生地にチョコフィリング、ビスケットとザクザク食感がアップしたココアクッキーをトッピングしてチョコレートをコーティング。ストロベリーチョコで“イナズマ”を表現。

テイクアウト 237円

イートイン 242円

◆ポン･デ･チョコデビル

ポン･デ･リング生地にチョコレートをコーティングし、ハロウィーンカラーのチョコスプレーをトッピング。チョコの目のデザインは全部で11種類。

テイクアウト 205円

イートイン 209円

■ミスタードーナツ公式サイト

■有楽製菓（ブラックサンダー）公式サイト

