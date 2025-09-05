ミスド×ブラックサンダー、全3種のハロウィーン･コラボ商品と新作ポン･デ･チョコデビルが発売【9月10日〜10月31日】
ミスタードーナツはハロウィーン期間限定で、お菓子「ブラックサンダー」とのコラボ商品3種と、新作ポン･デ･チョコデビルを発売する。期間は9月10日〜10月31日。
ミスタードーナツとブラックサンダーのコラボは、昨年のコラボが好評だったことを受け、2025年もハロウィーン期間にあわせて発売される。ラインナップが新たになり、「ブラックサンダー」とのコラボ商品3種は、2024年よりもザクザク食感がUPした。
チョコレート生地にザクザク食感をトッピングした「ブラックサンダーチョコレート」、ふんわり食感のイースト生地とホイップクリームを楽しめる「ブラックサンダー&エンゼル」、サクサク食感のオールドファッションにザクザク食感を合わせた「ブラックサンダーチョコファッション」の3種で、ブラックサンダーらしさと、ミスタードーナツの人気ドーナツ生地との相性を楽しめる。〈販売ラインアップ(価格表記はすべて税込)〉
◆ブラックサンダーチョコレート
チョコレート生地にチョコフィリング、ビスケットとザクザク食感がアップしたココアクッキーをトッピングしてチョコレートをコーティング。ゴールデントッピングで「ブラックサンダー」のキャッチコピー“おいしさイナズマ級！”にちなみ、稲妻を表現。
テイクアウト 237円
イートイン 242円
◆ブラックサンダー&エンゼル
ホイップクリームを入れたふんわりイースト生地に、チョコフィリング、ビスケットとザクザク食感がアップしたココアクッキーをトッピングしてチョコレートをコーティング。ホワイトチョコで“イナズマ”を表現。
テイクアウト 237円
イートイン 242円
◆ブラックサンダーチョコファッション
オールドファッション生地にチョコフィリング、ビスケットとザクザク食感がアップしたココアクッキーをトッピングしてチョコレートをコーティング。ストロベリーチョコで“イナズマ”を表現。
テイクアウト 237円
イートイン 242円
◆ポン･デ･チョコデビル
ポン･デ･リング生地にチョコレートをコーティングし、ハロウィーンカラーのチョコスプレーをトッピング。チョコの目のデザインは全部で11種類。
テイクアウト 205円
イートイン 209円
■有楽製菓（ブラックサンダー）公式サイト
