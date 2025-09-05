厨子屋 銀座本店でオムニバス展--陶芸、ガラス工芸など6名の作家の作品を展示
アルテマイスターが運営する厨子屋銀座本店は9月21日まで、「オムニバス展2024-25」を、B1ギャラリーで開催している。
オムニバス展2024-25
同展は、昨年10月のグランドオープン以降、地下1階ギャラリーで行われた5回の展示会を振り返る企画。合同展示を含む計6名の作家による多彩な作品を一堂に展示する。「見損ねてしまった」「もう一度観たい」という声を受けての開催となる。
参加作家は、陶芸家の伊藤慶二氏、美術家の梶浦聖子氏、木漆工芸家の十時啓悦氏、美術家の久村卓氏、漆工芸作家の藤野征一郎氏、ガラス工芸作家の松岡ようじ氏の6名。各作家は豊富な受賞歴と実績を持つ。
会期中の営業時間は11時〜19時(最終日は17時閉場)。入場料は無料。休廊日は毎週月曜・火曜。
