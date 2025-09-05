中村江里子アナ、夫から手にキスされる2ショット公開「憧れの夫婦像」「可愛らしくて素敵」の声
【モデルプレス＝2025/09/05】フリーアナウンサーの中村江里子が9月4日、自身のInstagramを更新。ミラノでの新生活の様子と夫でフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏との2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】中村江里子アナ、夫との2ショット
中村は「毎年9月は新学年度のスタートで、バタバタバタバタ」とミラノでの新生活をスタートさせたことを報告。移住の近況を写した複数枚の写真を公開し、レストランで夫から手にキスを受ける仲睦まじい2ショットも載せている。
この投稿に、ファンからは「憧れの夫婦像」「可愛らしくて素敵」「仲良し」「羨ましい」「素敵な関係」「微笑ましい」といった声が上がっている。
中村アナは1999年、フジテレビを退社しフリーアナウンサーに転身。2001年にバルト氏と結婚し、パリに在住。2025年9月より1年間、イタリア・ミラノに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中村江里子、夫婦の仲睦まじい様子公開
