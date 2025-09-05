「鬼滅の刃」のオールナイトニッポン GOLDが9月12日22時より一夜限りのオンエアが決定ゲストに猗窩座役の石田彰さんが出演
【ニッポン放送「『鬼滅の刃』のオールナイトニッポンGOLD」】 9月12日22時～24時 放送：ニッポン放送をキーステーションに全国ネット
ニッポン放送は、ラジオ番組「『鬼滅の刃』のオールナイトニッポンGOLD」を9月12日22時より放送する。
本番組は「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」の公開を記念した番組。パーソナリティは、竈門炭治郎役の花江夏樹さんと、我妻善逸役の下野紘さんが務め、ゲストとして冨岡義勇役の櫻井孝宏さん、胡蝶しのぶ役の早見沙織さん、猗窩座役の石田彰さんの出演が決定。
番組では、「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」について花江夏樹さん、下野紘さんが語るだけではなく、リスナーからもメールも読まれる。
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable