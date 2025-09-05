ニッポン放送は、ラジオ番組「『鬼滅の刃』のオールナイトニッポンGOLD」を9月12日22時より放送する。

本番組は「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」の公開を記念した番組。パーソナリティは、竈門炭治郎役の花江夏樹さんと、我妻善逸役の下野紘さんが務め、ゲストとして冨岡義勇役の櫻井孝宏さん、胡蝶しのぶ役の早見沙織さん、猗窩座役の石田彰さんの出演が決定。

番組では、「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」について花江夏樹さん、下野紘さんが語るだけではなく、リスナーからもメールも読まれる。

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable