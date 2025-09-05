カズレーザー、妻・二階堂ふみとの価値観の違いに本音
【モデルプレス＝2025/09/05】お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーとお笑いコンビ・ぺこぱの松陰寺太勇によるYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」が、9月4日に更新された。カズレーザーが、妻で女優の二階堂ふみとの価値観の違いを語った。
【写真】カズレーザー、既婚芸人と本音語る
8月10日に二階堂との結婚を発表したカズレーザー。この日、2人は夫婦の価値観の違いについてトークを展開し、カズレーザーは二階堂について「きれい好き」と明かす。過去の動画で、結婚しても家事はしない、家の中は土足でもいいと思っていると語っていたカズレーザーは「（自分は）それが基準だから。全然気にしないから」といい、二階堂が「すごい散らかってるね。今日」と言っていても「俺からみたらピカピカじゃんって思う」と話し、夫婦間できれいの基準に違いがあると語った。
松陰寺も「うちの揉め事もそう。（夫婦で）きれいの基準が違いすぎて」と同調。松陰寺は食べ終わったあとの食器をひと段落してから洗いたい派だが、松陰寺の妻はすぐに洗いたい派だといい「テーブルで2人で話す時間というよりは『いつになったら片付けんの』って言われんの。もうちょっとしたら片付けようと思ってたんだけどっていう。こういうところから揉め事になっていく」と夫婦のエピソードを語った。
これにカズレーザーは「（松陰寺が）全部悪い」と指摘。松陰寺から「カズだってそんなんあると思うよ」と言われると「俺結構すぐ洗いますよ。だって嫌われたくないもん」と話した。（modelpress編集部）
