【モデルプレス＝2025/09/05】YouTubeチャンネル「ひなちゃんねる」で知られるダイエットYouTuberの加藤ひなたが4日、自身のTikTokを更新。ビキニ姿でボディメイクの成果を公開し、話題を呼んでいる。

◆加藤ひなた、ビキニ姿でボディメイクの成果を報告


加藤は「毎日の頑張りが一気に開花して最近体の変化がやばい」とボディメイクの成果を報告。プールサイドで白いビキニ姿を披露し、継続的なトレーニングの効果を示す写真を載せている。

この投稿に、ファンからは「努力の結果すごい」「ボディメイク成功」「美しい」「モチベーション上がる」「理想の体型」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

