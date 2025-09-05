ダイエットYouTuber加藤ひなた「最近体の変化がやばい」ビキニ姿で圧巻美スタイル披露
【モデルプレス＝2025/09/05】YouTubeチャンネル「ひなちゃんねる」で知られるダイエットYouTuberの加藤ひなたが4日、自身のTikTokを更新。ビキニ姿でボディメイクの成果を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】美人ダイエットYouTuber、努力で培った美スタイル
加藤は「毎日の頑張りが一気に開花して最近体の変化がやばい」とボディメイクの成果を報告。プールサイドで白いビキニ姿を披露し、継続的なトレーニングの効果を示す写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「努力の結果すごい」「ボディメイク成功」「美しい」「モチベーション上がる」「理想の体型」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】美人ダイエットYouTuber、努力で培った美スタイル
◆加藤ひなた、ビキニ姿でボディメイクの成果を報告
加藤は「毎日の頑張りが一気に開花して最近体の変化がやばい」とボディメイクの成果を報告。プールサイドで白いビキニ姿を披露し、継続的なトレーニングの効果を示す写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「努力の結果すごい」「ボディメイク成功」「美しい」「モチベーション上がる」「理想の体型」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】