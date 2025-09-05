株式投資に取り組む人が最も多い都道府県はどこなのでしょうか。株式会社トレジャープロモート（東京都千代田区）が運営するオンライン株式スクール『株の学校ドットコム』が実施した「株式投資への取り組み」に関する調査によると、1位は「東京都」で、3人に1人以上が株式投資を行っていることがわかりました。



【調査結果】「株式投資に取り組んでいる人が多い都道府県ランキング」を見る

調査は、全国の20代〜70代の男女1万人（男性4980人、女性5020人）を対象として、2025年7月にインターネットで実施されました。



その結果、「株式投資に取り組む人の割合が多い都道府県ランキング」は、1位「東京都」（37.5%）で、全国平均の28.0%を9.5ポイント上回りました。



以下、2位「奈良県」（36.8%）、3位「岐阜県」（34.1%）、4位「京都府」（33.4％）、5位「埼玉県」（33.3％）と続いた一方、最も少なかったのは「青森県」（16.8%）で、東京都との差は20ポイント以上開いています。



株式投資に取り組んでいる人の割合を男女別で見ると、全国平均では男性の36.4%に対して女性は19.9%と大きな差が見られました。



男性で最も割合が高かったのは「奈良県」（45.8%）、最も低かったのは「大分県」（25.0％）となった一方、女性は「香川県」（32.8%）が最も多く、47都道府県で唯一女性が男性を上回りました。反対に最も低かった「青森県」（9.2％）は1割未満となりました。



なお、男女の差が最も大きかったのは、「熊本県」で、男性の41.7％に対して、女性は12.7％と3倍を超える差が見られました。



また、「金融資産1億円以上」の”億り人”の割合では、「東京都」（8.0%）が最多で、全国平均3.9%の2倍以上となりました。次いで、「福岡県」（7.5％）、「長崎県」（7.4％）が続き、2024年7月の調査と比較すると、金融資産1億円以上の割合は全国平均で0.9ポイント増加したほか、30の都府県で前回を上回る結果となりました。



◇ ◇



【出典】

▽株の学校ドットコム