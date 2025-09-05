現在放送中の今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。9月5日第110回の最後に、第24週「あんぱんまん誕生」の予告が放送され、話題になっています。

【写真】 お茶教室の生徒・中尾星子はアンパンマンの魅力に早くから気づき…

＊以下第115回のネタバレと次週予告の内容を含みます。

＜第115回あらすじ＞

蘭子（河合優実さん）が柳井家に草吉（阿部サダヲさん）を連れてくる。久々の再会に大喜びののぶ（今田美桜さん）たち。

そのころ、手嶌（眞栄田郷敦さん）の仕事場を訪れていた嵩（北村匠海さん）は、映画の主人公について考えながら草吉を思っていた。

帰宅後、家に草吉が来ていたと聞いて驚く嵩。

１か月後の8月15日。それぞれが黙とうを捧げる中、嵩は何かを決意し…。

＜ドラマ内で流れた予告＞

封筒を抱えて町の中を走るのぶ。映画館にいるのぶ。「アンパンマンが嵩さんの思いを届けてくれる」とのぶの声が重なる。

古川琴音さん演じる中尾星子が冊子を見つめる。星子は、のぶが開くお茶教室の弟子だ。



嵩の仕事場でのぶと嵩が話している。嵩が「おなかをすかせた子どもたちのために、空を飛び続けてる」と話す。

子どもたちに冊子を配るのぶ。劇場で涙をぬぐう羽多子。

高知新報時代ののぶと嵩の上司・東海林が「ついに見つけたにゃ、逆転せんもんを…」と伝える。

場面が変わり、八木の会社。嵩と八木が何かを話す。

イラストを必死に描く嵩。白い紙を見つめるのぶ。



「いつの日か、飛べ、アンパンマン」とのぶの声が重なり――。



＜古川琴音さんが登場！＞

今回の予告を通じ、のぶの茶道の弟子・中尾星子役として、古川琴音さんが『あんぱん』に初登場。

〇中尾星子（なかお・せいこ） 【役柄】 のぶが自宅の茶室で開くことになる小さなお茶教室の生徒。 アンパンマンの魅力に早くからほれ込むように…。

ーーーー

【古川琴音さんのコメント】

大好きで見続けてきた本作に、まさか自分が出演できるなんて…しかも物語のラストを彩る大切な役をいただき、震えるような気持ちでいっぱいです。

私が演じる中尾星子さんは、やないさんとのぶさんを最後まで支え、2人の想いを引き継ぎアンパンマンを次の世代へ繋げている方。

のぶさんに「嵩に似ている」と言われる場面が心に残ります。純粋にアンパンマンを愛し、不器用でも地味でも揺るがない芯を持つその姿に、私自身も励まされながら撮影に臨んでいます。

温かいチームの中で、この物語に心を込めて参加できることを幸せに思います。

ーーーー

2018年にデビューをはたした古川さんは、20年度前期『エール』で朝ドラ初出演。

『あんぱん』の制作統括・倉崎憲さんのもとで、主人公・古山裕一（窪田正孝さん）と音（二階堂ふみさん）夫婦の娘・華役を演じました。

23年の大河ドラマ『どうする家康』では、歩き巫女・千代役を演じ、音尾琢真さん演じる鳥居元忠(彦右衛門)と非業の死を遂げて話題に。

制作統括のコメント

【『あんぱん』倉崎憲チーフ・プロデューサー】

今の時代もアンパンマンが愛され続けているのは、アンパンマン自体の魅力はもちろんですが、やなせ夫婦の思いを受け継ぎその魅力を全国の子どもたちに伝え続けている方々がいるからこそではないでしょうか。

古川琴音さんには、やない夫婦の意志を受け継いでいく中尾星子役を担っていただきます。連続テレビ小説「エール」でご一緒して以来、古川さんの純粋なまなざし、不思議な存在感にひかれ、今作でもどこかでご一緒させていただきたいとずっと願っていました。

「あんぱん」の放送も残り1 か月をきりましたが、最後まで見届けていただけますと幸いです。

ーーーーー

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの父・結太郎を加瀬亮さん、のぶの母・羽多子を江口のりこさん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、嵩の伯父・寛を竹野内豊さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。