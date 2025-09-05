24年ぶりに復活！ ホンダ新型「2ドアクーペ」発売！ 歴代初のHV化で「リッター23キロ超え」の低燃費！ “タイプR”譲りの走りもスゴい！ 6代目「プレリュード」どんなモデル？

タイプR譲りの走りがスゴい！

かつて「デートカー」の代名詞として一世を風靡したホンダの名車「プレリュード」が、24年ぶりに復活を遂げました。

ホンダは2025年9月5日、新型プレリュードを発売しました。

一体どのようなモデルへと進化したのでしょうか。

ホンダ「プレリュード」が24年ぶりに復活！

歴代モデルは、国産初の電動サンルーフや世界初の4WSなど、先進技術をいち早く搭載し、1978年にデビューした初代モデルから2001年に生産終了した5代目までの累計販売台数（国内）は48万7000台以上と、多くのユーザーに愛されてきました。

そして、電動化時代の「スペシャリティスポーツ」として生まれ変わった6代目プレリュードは、歴代モデルの先進性を受け継ぎながら、現代の技術でホンダならではの“操る喜び”を追求したモデルとして投入されます。

新型プレリュードの発表会で本田技研工業 取締役 執行役専務 四輪事業本部長 井上 勝史氏は次のようにコメントしました。

「ホンダは、グローバルにおける四輪の市場動向や環境規制の変化を踏まえ、ハイブリッド車をEV普及までの過渡期における中心的な商品とし、2030年の販売台数目標を220万台へ引き上げることを計画しています。

その中核を担うのが、2027年から日本を含めてグローバル展開する次世代ハイブリッドモデルの商品群で、新型プレリュードは、この新たな電動化戦略の前奏曲（プレリュード）となる1台として投入します。

プレリュードは1978年に初代を導入して以降、ホンダの走りを突き詰めるために、数々の先端技術を搭載し、常に尖った価値を提供してきました。

新型プレリュードでは、次世代ハイブリッド車採用の『ホンダS＋シフト』などの新技術を先駆けて搭載するなど、ホンダが培ってきたダイナミクス技術と次世代技術を融合させることで、この時代にホンダが提供したい電動車の価値を実現することができました」

都内で行われた発表会の様子

新型プレリュードのコンセプトは「UNLIMITED GLIDE」。これはグライダーのように滑らかで自由な走りを意味しており、その思想はワイド＆ローを強調した美しいプロポーションに色濃く反映されました。

低く構えたフロントノーズから後方へ流れるように続くボディラインは、エレガントでありながら内に秘めた力強さを感じさせ、バンパー下部にあしらわれたブルーのアクセントが先進性を表現しています。

内装は、ドライバーの高揚感を演出する水平基調のデザインで統一。運転席は体をしっかりと支えるスポーツシートを、助手席は乗員を優しく包み込むようなシートを採用することで、走りの楽しさと長距離移動の快適性を両立させました。

インテリアカラーは「ブルー×ホワイト」「ブルー×ブラック」の2種類のコーディネートが用意され、上質でパーソナルな空間を演出します。

パワーユニットは、「シビック e：HEV」と同じ、2モーターハイブリッドシステム「e：HEV」と2リッターエンジンの組み合わせを搭載。システム最高出力149kW（約200馬力）を発揮し、力強くシームレスな加速を実現しつつ、WLTCモードで23.6km／Lという優れた燃費性能も達成しました。

さらに、ホンダ初となる制御技術「Honda S＋ Shift（ホンダエスプラスシフト）」により、パドル操作でダイレクトな変速フィールを楽しむことが可能。また、「アクティブサウンドコントロール」が心地よいエンジン音を生み出します。

シャシはホンダのピュアスポーツ「シビック タイプR」をベースに専用チューニングを施したもの。一方で、圧倒的な運動性能を誇るタイプRとは味付けの面で差別化を図っており、応答性の高いハンドリングとしなやかな乗り心地を高次元でバランスさせました。

最新の安全運転支援システム「Honda SENSING」は標準装備。BOSEプレミアムサウンドシステムや大型ディスプレイといった快適装備も充実させています。

赤いボディに青いキャリパーがアクセントになっている

※ ※ ※

ラインナップは、メーカーオプションなしのモノグレード構成（通常モデル）で展開され、ボディカラーはホンダ新色の「ムーンリットホワイト・パール」のほか、「フレームレッド」「メテオロイドグレー・メタリック」「クリスタルブラック・パール」の計4色が設定されます。

さらに、オンライン限定販売となる初年度記念モデル「Honda ON Limited Edition」も設定。こちらは新色のホワイトパールにブラックのルーフとドアミラーを組み合わせ、より引き締まったスポーティな印象に仕上げられています。

新型プレリュードの価格（消費税込）は、通常モデルが617万9800円、限定モデルが648万100円です。