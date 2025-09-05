メ～テレ（名古屋テレビ）

細川に2試合連続となるスリーランが飛び出しました。

Aクラスはもう目前、首位・阪神に連勝へ。先発は2カ月ぶりに1軍マウンドに戻ってきた涌井。

1回、ランナーを1人置き阪神の4番・佐藤輝明と対します。

ホームラン数12球団トップの男に浴びた36号ツーラン。いきなり2点を先制されてしまいます。

さらに7回、3番手・橋本が阪神打線につかまり4失点。7対0と突き放されます。

それでも7回ウラ3塁・1塁とし、代打・板山が反撃の口火を切るタイムリーヒット、ようやく1点をもぎ取ると、なおもチャンスで4番・細川。

高々と上がった打球は2試合連続となるスリーランホームラン。主砲の一振りで流れは一気にドラゴンズへ。

8回、満塁で安打数リーグ2位の岡林。

ライトフライで3塁ランナーがホームイン、粘りを見せるドラゴンズ打線が2点差に詰め寄ります。

さらに9回、細川がコースギリギリを見極めフォアボールで出塁、続くボスラーがヒットを放ち、阪神の守護神・岩崎を攻め立て一発が出れば逆転。

打席には、ここ5試合の打率4割越えのブライト。しかし…投ゴロで追い上げ及ばず。

13年ぶりのクライマックスシリーズへここが正念場。勝負の9月、挑戦はまだ続きます。

(2025年9月5日放送 メ～テレ『ドデスカ！』より)