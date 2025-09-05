昔覚えた自己流メイクを、今も続けている人は多いのでは？けれど、肌も輪郭もパーツの形も変化する年齢になれば、ひと手間の工夫が必要です。大人の表情をいきいき元気に見せるチークとリップのメイク術を、山本浩未さんが指南します（撮影：玉置順子（t.cube) ヘアメイク：山本浩未 スタイリング：梶原寛子 モデル：松本孝美 取材・文：片岡えり）

この記事のすべての写真を見る

* * * * * * *

血色チークが主役の幸せ顔

肌と調和する柔らかな色のリップカラーには、内側からじんわり紅潮したような頬を装う血色チークを大胆にオン。

健康的でご機嫌な表情に見え、自分も周りも幸せな気分に



ニット￥61,600／レストレーゲ（チェルキ） イヤーカフ ￥12,100、リング ￥11,000／ともにSTELLAR HOLLYWOOD（ステラハリウッド）

１：YSL ザ インクス ヴィニルクリーム 620￥6,490／イヴ・サンローラン・ボーテ

贅沢なツヤとくっきりピーチコーラルで立体ボリューム仕上げ。ケア効果も優秀。

２：NARS ブラッシュ N 925 ￥5,060／NARS JAPAN

フレッシュなピーチアプリコットのチーク。繊細なテクスチャーで肌に溶け込み、光の反射で毛穴レスに。

これもおすすめ！

ーーーーー

ジルスチュアート リップラッカー ブルーミングガーランド 02 ￥3,740／ジルスチュアート ビューティ温かなコーラルでぷるんと弾む柔らかなツヤリップに。

ーーーーー

ーーーーー

ドリームオン アリューリング リップスティック02 ￥4,400／THREE適度な透け感のある花びらピンク。隠しパールのさりげない光沢で表情がパッと輝く。

ーーーーー

ーーーーー

ルージュデコルテ クリームグロウ 05G￥5,500／コスメデコルテ独自処理した色素で肌と唇の血色感を調和。潤いとツヤを与え、形まで自信が宿るコーラルベージュ。

ーーーーー

ーーーーー

ミネラルプレストチーク シェリーコーラル ￥4,180／エトヴォスコーラルのチーク＆偏光パール入りハイライターは、保湿効果◎。混ぜて使えばツヤ肌にも。

ーーーーー

ーーーーー

ブラーリング カラー ブラッシュ 07 ￥6,600／SUQQU上気したような淡いレッドと、ピンクのハイライターで大人のピュアを引き出す。凹凸をぼかして美肌仕上げ。

ーーーーー

※記事内の商品価格はすべて税込です