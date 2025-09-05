考えごとをして寝付けなかったり、夜中に何度も目が覚めてしまったりする日はありませんか? そんなときは短時間で深い休息の効果が得られる瞑想法、「ヨガニードラ」をおすすめします（構成＝上田恵子 撮影＝本社・武田裕介）

* * * * * * *

自律神経を整えて質のいい睡眠を

私は大学生のときに心身のバランスを崩し、健康への意識が高まるなかでヨガと出会いました。緊張した心と体がヨガでほぐれることを実感した私は、その理論と自然療法を学ぶべく卒業後に渡米。そこで出会ったのが、今回ご紹介する「ヨガニードラ」です。「ニードラ」は、サンスクリットで「眠り」を意味します。ヨガニードラは、マットの上であお向けになって行うリラクゼーションの一つで、寝転がってできる瞑想法です。

コロナ禍以降、主にオンラインで生徒さんにヨガを指導していますが、不安や緊張などで眠れない、熟睡できないという声をよく聞きます。このような精神的疲労は、心配しすぎる、考えすぎる、人の目を気にしすぎるといった理由からも起こるのです。読者の皆さんのなかにも、布団のなかで考えごとをしてしまって眠れないなど、睡眠に関する問題を抱えている人が多いのではないでしょうか。

眠りたいのに眠れない――そこには自律神経が大きく関わっています。自律神経には、活動や興奮、緊張を担う「交感神経」と、休息や充電を担う「副交感神経」とがあり、この2つが昼夜バランス良く働いているときは、人は健康的なリズムで生活ができ、質の良い睡眠を得ることができるのです。けれどストレスで自律神経のバランスが崩れると、交感神経が優位に働き、うまく眠れないという事態に。睡眠の質を高めるためには、夜になったらなるべく神経を休ませ、心身ともにリラックスすることが役立ちます。

通常の睡眠では、脳波はリラックス状態のアルファ波からまどろみのシータ波になり、深い睡眠のデルタ波に比較的速やかに移行するもの。ですがヨガニードラを行うと、アルファ波やシータ波のたゆたうような状況、意識は目覚めているけれど、体と神経系は深く休息しているという独特の状態になります。昼間に行えば体の緊張がほぐれ、数分でもぐっすり眠ったような爽快感が得られ、就寝前に行えばスムーズに眠るための入眠儀式にもなるでしょう。

眠っているようで意識は目覚めている

ヨガニードラは一見眠っているようですが、意識は目覚めている状態なので、「まどろみのヨガ」とも。ガイダンスの声をただ聞くだけで余計な思考を制御しやすくなるため、初めての人でも簡単に行うことができます。

今回の所要時間は13分程度です。途中で眠くなることも多いですが、できるだけ眠らずにまどろみの状態を楽しみましょう。もちろんそのまま眠ってもＯＫです。ただし車の運転前など、眠くなってしまうと危険なときには行わないでください。

→スマホで音声が聴けます!

【「ヨガニードラ」の基本姿勢はこの3つ】

１）あお向けで楽な姿勢を取る

（１）目は軽く閉じます。メガネをしている人は外しましょう。目の上にタオルやアイピローを載せてもOKです

（２）きつい服やベルトは少しゆるめて。靴下やアクセサリーも外しておくこと

（３）腕は胴体から少し離して自然に伸ばし、手のひらを上に向けます

（４）ひざの下にクッションや丸めたバスタオルなどを置いて行うと、腰や足の緊張がやわらぎます

（５）足は腰幅程度に開き、力を抜いて、つま先を外側に向けましょう

２）座って行うときは

椅子に腰かけ、背もたれに寄りかかります。足は肩幅に開き、タオルを肩にかけ脇で両端を引っ張るようにすると首が安定するはず

３）腰や足に違和感があるときは

あお向けの姿勢が苦手な人や妊娠中の人などは、横向きの姿勢で行いましょう

