Photo: 小原啓樹

最高峰、ここにあり。

ロボット掃除機の世界には、性能で驚かされるモデルもあれば、デザインで惚れ惚れさせられるものもあります。けれど、その両方をここまで高次元で融合させた一台は、これまで存在しなかったかもしれません。

その名は「DEEBOT X11 OmniCyclone」。

最先端のテクノロジーから生み出されたエコバックス（ECOVACS）史上もっとも先進的な機能群。そして、存在そのものがインテリアの一部となるような凛とした佇まい。

見た目に美しく、使って驚き、暮らしを変える。そんな「圧倒的な一台」がついにやって来たのです。

Photo: 小原啓樹

Photo: 小原啓樹

凛とした佇まいがインテリアの中で絵になります。

Photo: 小原啓樹

Photo: 小原啓樹

ヘアライン加工を用いたデザインもシャープかつ高級感があります。

洗浄圧力16倍。汚れを許さぬ最先端の水拭きシステム

Photo: 小原啓樹

見た目もさることながら、機能面も先述したようにエコバックス史上最先端の出来。中でも「ローラー型モップ」の素晴らしさは最初に語っておかないといけません。

DEEBOT X11 OmniCycloneが搭載するのは、エコバックス独自の「OZMOローラー定圧式常時洗浄モップシステム2.0」。

ローラー式は一般的なパッド式や円盤モップに比べると床と接する面積が小さくなります。実はこれが強みで、その分、圧力を集中できるのです。

その加圧力は最大で3800Pa！

…数字だけだとピンと来ないって？ 確かに。身近に例えるなら雑巾がけで「よし、ここは落とすぞ！」と指先にグッと力を込めたときのあのくらいの圧力ですね。

その力を込めながらローラーが高速回転しつつ、床の汚れをゴシゴシと力強く拭き取っていくわけですからそりゃあ強力ですよ。おかげで、床の洗浄力は一般的な円盤モップに比べて16倍にも上るんだとか。

さらにこのローラーモップ、パワーだけでは終わりません。

ロボット本体にはモップ洗浄システムまで内蔵されており、8つの給水ノズルがモップ全体に均一に水を補給。スクレーバーがローラーモップの表面の汚れを除去することで、ローラーが1回転するたびにモップはフレッシュな状態へとリセットされます。

※8倍速 GIF: 小原啓樹

このように、床にこぼしてしまったコーヒーも端から順に綺麗にしてくれて、汚れを拡げる心配はありません

※こぼした量が多いときはペーパータオルなどで、あらかた水分を取っておくと良いです。

水分コントロールも優秀で、モップの含水量をロボット自身が最適化してくれるため、拭き跡に水が溜まったり、床がいつまでも濡れて乾かないといったことも起こりません。

高い清掃力と清潔力と利便性。その仕上がりは、約束されています。

ローラーなのに壁際に強い。トランスフォームするロボット

Photo: 小原啓樹

現代のロボット掃除機の進化は、もはや「床を拭ける」かどうかの話じゃないレベルに達していると感じます。今や、いかに丁寧に、隅々まで届くか。部屋の見逃されがちなエッジを攻略できるか。それが、実力の分かれ目。

エコバックスが磨き上げてきた「TruEdge」は、その代表的な技術ですが、DEEBOT X11 OmniCycloneに搭載されたのは、さらに進化した「TruEdge 3.0 エッジクリーニングテクノロジー」。

この機能はすごいですよ、壁を検知するとローラーが本体から飛び出ます。

GIF: 小原啓樹

大事なことなのでもう一度。ローラー飛び出ます。

変形ロボットさながら、壁や家具の足を検知するとまるで本体からローラーだけが横へスライドして、壁際にぴたりと密着するんです。

しかも独自開発のエアダンパー構造で、出っ張り具合が無段階かつ連続的に調整されるため、動きはどこまでもスムーズ。壁に沿ってローラーを当てるだけではなく、専用のガイドホイールが壁のカーブに沿って伴走してくれるので、壁際も家具の脚まわりも、ギリギリまで攻め込んで水拭き。

さらに、本体が入れない狭いすき間に対しても、ローラーだけがスッと伸びて仕事をしてくれる徹底ぶり。人間でもそこまで真面目にやらないのに…偉いなぁ。

Photo: 小原啓樹

そして、2本の指のように伸びた独特な形のサイドブラシも清掃力向上に役立っています。ちょっと奇抜なフォルムですが、この形状こそが壁際のゴミを逃さずかき出す秘密兵器。

形だけでなく材質もこれまでのエコバックスのロボット掃除機から進化していて、サイドブラシでも毛絡みが起きにくくなっています。

コーナーギリギリまで攻めてゴミをかき出してくれるので、椅子の足回りや家具の足元、部屋の隅も安心して任せられますよ。

掃除機は吸ってこそ。BLASTソリューションによる高い吸引力

Photo: 小原啓樹

水拭きの精度や壁際攻略テクノロジーも見事ですが、ロボット掃除機に求められるのはそれだけではありません。忘れてはいけないのが…吸引力。

拭くだけではなく、カーペットやラグの奥に潜むゴミを引きはがす「吸引性能」こそが、掃除機としての本能。そこでDEEBOT X11 OmniCycloneに搭載されたのが、「BLASTソリューション」です。

高効率の大風量ファンと、高出力バッテリーの組み合わせが生み出すのは、最大18L/sの風量と最大1万9500Paという真空度。

早い話が、たくさん回転させてたくさん吸う、という力技ですけど、この数値は現代のロボット掃除機の中でもトップクラス、ゴミが悲鳴を上げるレベルの吸引力ですね。

※8倍速 GIF: 小原啓樹

このように、カーペットにぶちまけてしまったパン粉も端から綺麗に吸い込んでいってくれます。毛足の長いラグや、フローリング、畳など、床の材質を問わず常にベストな清掃力を発揮。

拭きも強い、そして吸引も強い。清掃力のトータルバランスにおいて、妥協を許さない構成となっています。なんてったって最高峰ですから。

美しさと機能性を両立したサイクロン式ステーション

Photo: 小原啓樹

ロボット掃除機の魅力を語るうえで、忘れてはならないのが「ステーション」。日々の使い勝手を左右する要であり、部屋の中で常に目に入る家具的存在でもありますよね。

DEEBOT X11 OmniCycloneに付属する新型「OmniCycloneステーション」は、その両面で圧倒的。

Photo: 小原啓樹

注目してほしいのは「PureCyclone2.0テクノロジー」と名付けられたこの部分。

サイクロン式でゴミを強力に分離・集塵する仕組みで、最大のメリットはダストバッグ（集塵したゴミを入れる袋）が不要なこと。

Photo: 小原啓樹

このとおり、ゴミ箱の上でダストボックスのボタンを押して直接ポイです。環境にも経済的にもエコで、ダストボックス自体も大容量。ゴミ捨ては平均48日に1度で済むため、メンテナンスの手間から解放してくれます。

PureCyclone2.0テクノロジーによって、空気とホコリを効率的に分離し、ゴミをダストボックスの底部へと確実に誘導するため、ホコリが蓄積するにつれて通気性が低下してしまうダストパック式に比べて吸引力が落ちにくいのも特長ですね。

加えて、パーツによっては水洗いもできるので日常的なケアがしやすく、清潔な状態をキープできるのもキレイ好きにはうれしい仕様。

また、ステーションには床拭きのキレイさにつながる機能も内蔵しているのがポイントです。

たとえば、ローラー洗浄機能は75度の熱水でローラーをしっかり洗い上げてくれますし、本体内に2種類の洗浄液を内蔵しています。

これによって、油汚れの多いキッチンでは強力洗剤、汚れの軽いリビングでは通常洗剤といった使い分けもできるんです。気が利いてると思いません？

最新のギミック・テクノロジーでロボットの弱点を克服

ロボット掃除機は便利だけれど、「ここさえクリアできればなぁ…」という弱点もありましたよね。

段差で立ち往生したり、充電に時間がかかったり。そんな惜しいところをことごとく解決してきたのも、DEEBOT X11 OmniCycloneを選ぶ利点。

Photo: 小原啓樹

まずは段差。これまではドアの境目や厚めのラグに引っかかって、「はい、救出お願いします」とユーザーに持ち上げられるシーンも珍しくありませんでした。でもこの子は違います。

車輪の外側に仕込まれたレバー式ホイールがグッと踏ん張り、最大2.4cmの段差をすんなりクリア。立ち止まることなく、スイスイ先へ進んでくれるんです。これまで人の手を借りていたエリアも、もう全部お任せ。

Photo: 小原啓樹

充電の遅さもロボット掃除機にありがちな弱点なのですが、DEEBOT X11 OmniCycloneは、GaN（窒化ガリウム）による急速充電で解決しました。スマホの充電器でおなじみのあの技術を、まさかロボット掃除機で見ることになるとは。

おかげで、モップを洗っているわずかな休憩時間にサッと充電し、すぐに次の掃除へ。おかげで稼働時間がぐっと伸び、広いフロアでも「途中で力尽きる」ことがなくなりました。

段差も超えるし、待たせもしない。こうした細かい弱点つぶしの積み重ねが、毎日の使い心地を大きく変えてくれる気がします。

最新テクノロジーを余すことなく導入した「THE 最高峰」

Photo: 小原啓樹

こうしてエコバックス史上、いやもしかしたらロボット掃除機という広い枠組みの中でも、最高峰の機能と美しさを兼ね備えたDEEBOT X11 OmniCyclone。

僕らが…いや！ 人類が床掃除に求める最高のものを詰め込んだプレミアムモデルゆえ、価格も22万9900円と確かに…お高い。

ただ、床清掃を全部任せられると思えば、これは「時短」へ繋がる効率的な投資だと言えるんじゃないでしょうか？

せっかく自分の代わりとなるなら、最高のロボットを。その願いはDEEBOT X11 OmniCycloneで叶えられますから。

Source: エコバックスジャパン株式会社