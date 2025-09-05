Ï·¤¤¤¿¼«Ê¬¤Î´é¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥º¥ì¤¿¥á¥¤¥¯¤ò¡Ä¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ßÈþÍÆ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡ãº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥á¥¤¥¯¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢É¬¤ºÈþ¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ä´ÊÃ±¤ÊÊýË¡
30Ç¯°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Ä¥×¥í¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎYUTA.¤µ¤ó¡£¤½¤Î·Ð¸³¤Èµ»½Ñ¤òÂÎ·Ï²½¤·¤¿¡ÖYUTA.¼°¥·¥ã¥ì´é¥á¥½¥Ã¥É¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Øº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¥á¥¤¥¯¤ÎÀµ²ò¡Ù¤ò¤³¤ÎÅÙ´©¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎYUTA.¤µ¤ó¤¬ÈþÍÆ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦Ý¯ÅÄ¤³¤º¤¨¤µ¤ó¤ÈÂÐÃÌ¡£2¿Í¤ÎÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤Î¤ê¤Ï°Û¤Ê¤ì¤É¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤¯¡×¤¿¤á¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Æ¤¤¤Æ¡½¡½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ö¥¹¤ò¤ä¤á¤ë¡×¤È·è°Õ¤·¤¿Ý¯ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤¬¥³¥Á¥é
* * * * * * *
Î®¹Ô¤ä¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¥á¥¤¥¯¡×¤«¤éµ÷Î¥¤¬¡Ä
Ý¯ÅÄ¡§YUTA.¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤¯¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î´é¤¬·ù¤¤¡×¤ÈÇº¤à¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷À¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬10Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯¸À¸ì²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¥Ö¥¹¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤¯ÊýË¡¡×¤¬¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤â¤Þ¤º¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¡£
YUTA.¤µ¤ó¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¾å¤Ç¥á¥¤¥¯¤äÈþÍÆ¤Î´ðËÜ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÎ®¹Ô¤ä¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¶¦´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
YUTA.¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤³¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¤¹¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ð¤«¤êÍê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿´é¤ò¶À¤Ç¸«¤Æ¡¢¡Ö¤Ä¤é¤¤¡×¡Ö¼ã¤¤º¢¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Èº£¤Î¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡Ä¡£
¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤¯¥á¥¤¥¯¤Î3¼ï¹½Â¤¡¡¿Þ¡§harumi¡Ê¡Øº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¥á¥¤¥¯¤ÎÀµ²ò¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢µ¤¤Å¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿º£¤Î¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢µ¤¤Å¤¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤Ï¡×¤È¼«Ê¬¤Î´é¤Ë¹ç¤¦¥á¥¤¥¯¤äÈþÍÆ¤ò¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Öº£Æü¤Î»ä¡¢¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤«¤â¡ª¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¶áÃø¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÂÎ·Ï²½¤·¤Æ¥á¥½¥Ã¥É¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¿´¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤È¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê¸¾Ï¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿½ñÀÒ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¿´¤ËÆÏ¤¯¡ÖÆÉ¤à¥á¥¤¥¯ËÜ¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡ÖÇ¯Îð¤Ë¹³¤ï¤º¼«Á³ÂÎ¤Ç¡¢º£¤ò¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¾õÂÖ¤ò¡Ö¥·¥ã¥ì¤ë¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡Ö¥·¥ã¥ì´é.¥á¥½¥Ã¥É¡×¤ËÆÃ¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«»£¤ê¤Î¸ú²Ì
Ý¯ÅÄ¡§ËÜ¤Ç¤Ï¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ëµ¤¤Å¤¯ÊýË¡¤È¤·¤Æ¡Ö¼«»£¤ê¡×¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï»ä¤âÈþÍÆ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼«»£¤ê¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2012Ç¯¤Ë¡Ø¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Ç¤¹¤¬º£¤µ¤éÈþ¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ö¥í¥°¤ò»Ï¤á¡¢¡Ö½÷¤Ï¸«¤é¤ì¤ÆËá¤«¤ì¤ë¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢»¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ç¡¢¼«»£¤ê¤ò¸ø³«¤·Â³¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
YUTA.¡§¤Þ¤µ¤Ë¼«»£¤ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼«»£¤ê¤Î»ÅÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î´é¤ÎÁ´ÂÎÁü¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢²¿¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ì¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª»ä¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÌÜ¤ò³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤ÈÊÄ¤¸¤¿¾õÂÖ¤ÎÀµÌÌ¡¢º¸±¦¤Î²£´é¤È¤¤¤¦·×£´Ëç¤Î¼«»£¤ê¤ò¤·¤Þ¤¹¡£4Ëç»£¤ë¤Î¤ÏÌÜ¤ò³«¤¤¤ÆÊÄ¤¸¤ë¤È¡¢¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢¥º¥ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¥º¥ì¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¹¡£
YUTA.¡Ö¶À¤Ë±Ç¤ë¼«Ê¬¤Î´é¤Ï¡¢Â¾¿Í¤¬¸«¤ë´é¤Èº¸±¦¤¬È¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç½ñÀÒ¤Ç¤Ï¿Í¤«¤é¸«¤¿¼«Ê¬¤Î°õ¾Ý¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥«¥á¥é¤ÎÀßÄêÊýË¡¤Ê¤É¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¼Ì¿¿¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢¤À¤ó¤À¤ó¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Ù¥¹¥È¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬¤¬²þÁ±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦ÉôÊ¬¤ò¥á¥¤¥¯¤Ê¤É¤Ç½¤Àµ¤·¡¢¤Þ¤¿¼«»£¤ê¤ò¤·¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î´é¤Ë¹ç¤¦¥á¥¤¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£
Ý¯ÅÄ¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£»ä¤â¼«»£¤ê¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤³¤òÀ°¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤â¡×¤È»î¹Ôºø¸í¤·¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¤Þ¤¿»£¤Ã¤Æ¤Ï¸«ÊÖ¤¹¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ºî¶È¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«
YUTA.¡§¤¿¤À¡¢¼«»£¤ê¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¡×¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¡£ºÇ½é¤Ï¤Ä¤é¤¯¤Æ¡¢ÌÜ¤òÇØ¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ý¯ÅÄ¡§¤¨¤¨¡£»ä¤â¤½¤¦¤Ç¡¢¼«»£¤ê¤Î¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë6¡¢7Ç¯¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£¼«»£¤ê¤Ç¼«Ê¬¤Î´é¤ò¸«¤ë¤È¤¡¢YUTA.¤µ¤ó¤¬¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÈþÍÆ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦Ý¯ÅÄ¤³¤º¤¨¤µ¤ó
YUTA.¡§´¶¾ð¤ò¾è¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥×¥í¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Ï´¶¾ð¤ò¾è¤»¤º¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Î¸ÄÀ¤Ï¤É¤³¤«¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤éµ±¤¯¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥×¥í¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÏµÒ´ÑÅª¤Ë¤È¤é¤¨¤ëÎÏ¤¬¶¯¤¯¡¢¤½¤ÎÆó¤Ä¤ò°ì½Ö¤Ç¸«È´¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£
Ý¯ÅÄ¡§¤È¤Æ¤â¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤ò¾è¤»¤Æ¼«Ê¬¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¥Ö¥¹´ã¶À¤ò¤«¤±¤ë¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥¹´ã¶À¤ò¤«¤±¤ë¤È¡Ö¤É¤¦¤»¼«Ê¬¤Ê¤ó¤Æ¡×¤ÈµÒ´Ñ»ë¤Ç¤¤º¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ð¤«¤ê¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤Î¥Ö¥¹¤À¤«¤é¡×¤ÈÈþ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤¤é¤á¤¬¤Á¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò¥Ö¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ç¤â¤Ê¤¤¼«Ê¬¼«¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«¸ÊÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î¼«¿®¤Î¤Ê¤µ¤¬É½¾ð¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²áµî¤Î»ä¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿ÍýÍ³
YUTA.¡§º£¤ÎÝ¯ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÆâÌÌ¤Îµ±¤¤¬É½¾ð¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
Ý¯ÅÄ¡§¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥¹¤ò¤ä¤á¤ë¡×¤È·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«»£¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¥Ö¥¹´ã¶À¤ò¤Ï¤º¤·¡¢¡Ö¤³¤Î»Ò¡Ê¼«Ê¬¡Ë¤ò²Ä°¦¤¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊµÒ´ÑÅª»ëÅÀ¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¼ç´ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¡Ö¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡×¼«Ê¬¤ÎÆâÌÌ¤È¤â¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ÔÆ°¤Ø°Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
YUTA.¡§Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î´é¤Î¤³¤È¤ò¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¹Í¤¨¤ë¥¯¥»¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¤È¤¯¤Ë¡¢Ï·¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
Ã¯¤·¤â¼«Ê¬¤Î´é¤ä¥á¥¤¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¥â¥ä¥Ã¡×¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¼«Ê¬¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î´é¤ä¥á¥¤¥¯¤ÎÇº¤ß¡¢Ä¹½ê¤ò50¸Ä¤º¤Ä½ñ¤½Ð¤·¤Æ¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ë³Ð²½¤¹¤ëÊýË¡¤ò¤ª¥¹¥¹¥á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö½ñ¤½Ð¤·¤¿Çº¤ß¡×¤È°ìÃ×¤¹¤ë¡Ö¼«»£¤ê¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¡×¤ò¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é²¿¤¬¤Ç¤¤ë¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð²þÁ±¤Ç¤¤ë¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¤¤¤¤¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ï¤º¡£¿´¤ÈÂÎ¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Î¾Êý°ì½ï¤ËËá¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Ý¯ÅÄ¡§°ÊÁ°¤Î»ä¤Ï¼«¸ÊÈÝÄê¤·¤Æ¡Ö»ä¤Ï¥Ö¥¹¤À¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡ÖÈþ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿´¤È¹ÔÆ°¤¬È¿ÂÐÂ¦¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£
¼«¸ÊÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢ÇùÁ³¤Èº£¤Î¼«Ê¬¤ò·ù¤¦¤À¤±¤Ç¡¢²¿¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢ÅØÎÏ¤¬¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¼ç´ÑÅª¤ÊÍýÁÛ¤âÇÄ°®¤·¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÅØÎÏ¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó»Ï¤á¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¡Ö¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¿Í¼´¤è¤ê¼«Ê¬¼´
YUTA.¡§¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ý¯ÅÄ¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ý¯ÅÄ¡§¿´¤Î¤¢¤êÊý¤¬¡ÖÂ¾¿Í¼´¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼«Ê¬¼´¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÀµ²ò¤Ë±è¤Ã¤ÆÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ö¥í¥°¤ò»Ï¤á¤¿Åö½é¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤ì¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢Â¾¿Í¤¬·è¤á¤¿Èþ¤·¤µ¤È¤¤¤¦Àµ²ò¤Ð¤«¤ê¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¡Ö»ä¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦´é¤À¡×¤È¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¤³¤ì¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ï¤ä¡È¼«Ê¬¤¬¥Ö¥¹¤«Èþ¿Í¤«µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡É¤Ë¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¼«Ê¬¼´¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö½÷Í¥¤ä¥â¥Ç¥ë¤ÎÃ¯¡¹¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦´é¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¹¥¤¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¤Ã¤Æ¡£
YUTA.¡§¡Ö»ä¤Ï¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²áÄø¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ý¯ÅÄ¡§¤Þ¤º¡¢»£¤êÎ¯¤á¤¿¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ò100Ëç°Ê¾å°õºþ¤·¤ÆÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡»ä¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡×¤È»×¤¨¤Æ¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¡Ö»ä¡¢¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤è¡£¼«Ê¬¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
YUTA.¡§Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡Ö¹ÔÆ°¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÅØÎÏ¤¬ÌµÂÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤±¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤Ï¤Ä¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡Ö¼«»£¤ê¡×¤¬°ìÈÖ¤Î¶áÆ»¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÂÐÃÌ¤Ë¤¢¤¿¤êYUTA.¤ÎÃø½ñ¤òÆÉ¤ß¤³¤ó¤Ç¤¤¿Ý¯ÅÄ¤µ¤ó
Ý¯ÅÄ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼«»£¤ê¤òÊÂ¤Ù¤ì¤ÐÊÑ²½¤¬¤ï¤«¤ê¡¢ÊÑ²½¤¬¤ï¤«¤ë¤È¡¢ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢³°¸«¤òÍýÍ³¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÀ©¸Â¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¼´¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¿Í¤Î°Õ¸«¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Â¾¿Í¤«¤é»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤½¤¦¤ÊÉþ¤Ç¤â¡¢¡Ö»ä¤¬Ãå¤¿¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤ÆÃå¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YUTA.¡§¼«Ê¬¼´¤ò»ý¤Ä¤È¡Ö»ä¤Ï¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤Î¿´¤ËÁÇÄ¾¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤Î±ü¤«¤éµ±¤¡¢¥¤¥¥¤¥¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£