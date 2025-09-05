TBSの金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課（読み：ドープ マヤクトリシマリブトクソウカ）』の第10話が9月5日に放送予定です。

【写真】拳銃をかまえる才木（高橋海人）

『DOPE 麻薬取締部特捜課』は、正反対のバディによって繰り広げられる麻取アクション・エンターテイメント。木崎ちあきが手掛けた小説『DOPE 麻薬取締部特捜課』シリーズ（角川文庫）を原作・原案とし、謎に包まれた新型ドラッグ【DOPE】が蔓延している近未来の日本を舞台に、DOPEによって巻き起こる不可解な事件の解決に挑むストーリー。

新人麻薬取締官・才木優人をKing & Prince・高橋海人さん（高ははしごだか）、型破りな不真面目教育係・陣内鉄平を中村倫也さんが演じます。相性最悪な2人がバディを組むことで徐々に影響し合い、変化していく人間ドラマが、本格アクションシーン満載で描かれます。

特捜課の仲間である綿貫光を新木優子さんが、キーパーソンの1人である謎の男・ジウを井浦新さんが演じます。

タイトルバックのナレーションを声優の中村悠一さんが担当。劇伴音楽はandropの内澤祟仁さん、主題歌「Never ends」はシンガーソングライターのUruさんが手掛けています。挿入歌はKing & Princeの「I Know」です。



『DOPE 麻薬取締部特捜課』（著：木崎ちあき、イラスト：尾方富生／KADOKAWA）

※以下9月5日放送回のネタバレを含みます。

第10話あらすじ

ジウ（井浦新）が待つ浄水場へと向かう才木（高橋海人）、綿貫（新木優子）、葛城（三浦誠己）、柴原（豊田裕大）。

葛城と柴原は一か所に集められた浄水場職員の救出とDOPEの確認へ、綿貫は泉（久間田琳加）の身柄を押さえに、そして才木は陣内（中村倫也）と合流しジウのもとへ向かう。

そんな中、才木は自分がジウに拳銃で胸を撃たれる未来を予知し…

遂にジウとの最終決戦へ…！ バディと特捜課の仲間の運命は――



金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』（c）TBS