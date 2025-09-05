【70代で彼氏ができた】夫に先立たれて10年、ひとり暮らしを楽しんでいたけど…【第１話まんが】

心身ともに健康なシニア世代が増える中、70代以降に人生の後半を共に歩むパートナーと出会う人も。72歳の小林愛子さんは、10年前に夫に先立たれて現在はひとり暮らし。友人の勧めでオープンカレッジに行くと、思わぬ出会いが待っていて…

寂しさはないものねだり？

私は小林愛子、72歳。

夫亡きあと、現在は家族と長年住んだ戸建てにひとり暮らし。

隣県に息子家族、隣市に娘家族が住んでいます。

夫は長年、自身の会社を経営していましたが、病気を機に事業をたたみました。

息子も娘も跡を継ぐ意志はなく、夫自身も事業柄、無理に継がせるつもりはなかったようです。

シニア向けのオープンカレッジ

夫はある程度の財産を残してくれたので、お金には困っていません。

子どもたちともそれなりに良好な関係を保ち、ご近所の友人たちにも恵まれ、幸せな老後を送っていると言えるでしょう。

しかしここ数年「このまま人生終わってしまうのか」と何かが足りないような気がしているのです。

オープンカレッジに参加してみることに

申し込んだときはまだ、新しい出会いが待っているとは考えてもいませんでした。

第2話へ続く。