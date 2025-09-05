【ねんりん家】秋限定バームクーヘン♡安納芋と黒糖蜜がとろける贅沢スイーツ

東京・銀座に本店を構えるバームクーヘン専門店「ねんりん家」から、秋限定スイーツが登場します。2025年9月7日(日)より販売開始される「マウントバーム 蜜芋バター」は、熟成した鹿児島県産安納芋と芳醇な発酵バターを使用。まるで焼き芋のようにねっとりと広がる甘さと、黒糖蜜の隠し味で深みを増した秋色の味わいです。自分へのご褒美や大切な人への手土産にぴったりの逸品♡

熟成安納芋と発酵バターの贅沢コラボ

今回登場する「マウントバーム 蜜芋バター」は、じっくり熟成させた鹿児島県産安納芋を使用。濃厚で甘くねっとりした味わいが特徴の蜜芋ペーストを、発酵バター香る生地に贅沢に練りこみました。

さらに隠し味には黒糖蜜をプラス。コク深い風味と香ばしさが引き立ち、ひと口で秋の訪れを感じさせる仕上がりになっています。

【バーガーキング®新発売】総重量453g！刺激的な超大型バーガーが登場

外はカリッと中はしっとりの独自製法

ねんりん家ならではの長時間焼き上げ製法により、外は香ばしくカリッと、中はしっとり熟成した食感に。

価格は1本1,080円(本体価格1,000円)と手に取りやすく、秋限定ならではの贅沢な味わいを楽しめます。

販売は銀座本店をはじめ大丸東京店、西武池袋店(9月17日より)、そごう横浜店、羽田空港店など各店。

さらに9月8日(月)からは公式オンラインショップ「パクとモグ」でも受付開始されます。

秋だけの特別なご褒美スイーツ

秋限定で登場する「マウントバーム 蜜芋バター」は、熟成安納芋の自然な甘さと芳醇な発酵バター、そして黒糖蜜の深みが三位一体となった贅沢な味わい。

外はカリッと香ばしく、中はしっとりなめらかな口どけで、季節を感じるご褒美スイーツです。

期間は2025年9月7日(日)～10月31日(金)頃まで。ぜひこの機会に、ねんりん家で秋の味覚を堪能してみてはいかがでしょうか♪