»ö¼Âº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¸µNHK¿¦°÷¤Ç¾Ð²¼Â¼½ÎÂåÉ½¤Î¤¿¤«¤Þ¤Ä¤Ê¤Ê»á¡Ê32¡Ë¤¬5Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬À«¤òÊÑ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤«¤Í¤ÆÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ÎÆ³Æþ¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¤¿¤«¤Þ¤Ä»á¤Ï¡¢»ö¼Âº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ÎÉÄ»ú¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¯¡¢¿¿·õ¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢»ö¼Âº§¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿Ì¾Á°¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤°¤é¤¤¹¬¤»¤Ê»þ¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬²æËý¤·¡¢¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÉô¤«¤é¡ÖÉÄ»ú¤µ¤¨ÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤É¤Á¤é¤«¤ÎÉÄ»ú¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¤¹¤é·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤«¤éÉ×ÉØ¤Ç²ÝÂê¤ò¾è¤ê¤³¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤«¤Þ¤Ä»á¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡¢º§³è¤ÎºÝ¡ØÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¡Ù¤ò¾ò·ï¤ËÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÏÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ö¼Âº§¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ïº£¤¢¤ëÀ©ÅÙ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ÎÀ«¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤¸¤ëíÂíà¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Î¤«¡£Æó¿Í¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤«¤Ë¼«Ê¬¤Î·ù¤Ê¤³¤È¤ò¶¯¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ö¼Âº§¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤·Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ö¼Âº§¤òÁªÂò¤·¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£¡ÖÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤ë´Ø·¸¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÁªÂò¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÂç¤¤Ê²ÝÂê¤ä»îÎý¤¬¤¤Æ¤â¡¢ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£