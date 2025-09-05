「脳がバグる」指原莉乃プロデュースアイドル、“スタイルが155cmではなさすぎ”圧巻の美脚に反響
指原莉乃さんプロデュースの女性アイドルグループ・=LOVEのメンバーである大谷映美里さんは9月4日、自身のInstagramを更新。プライベートの秋服コーディネートを披露しました。
この投稿にファンからは、「横顔お人形さんみたいで美しすぎる！！！」「秋の妖精さんみたいですごくかわいい」「ベレー帽なのとてもすこ」「超可愛い みりにゃにホント憧れる」「スタイルが155cmではなさすぎて脳がバグる」「こんなに可愛い子がいていいの？」「ベレー帽めっちゃ似合ってて綺麗でめちゃめちゃ超可愛い」と、絶賛の声が集まっています。
「こんなに可愛い子がいていいの？」大谷さんは「秋コーデどう？？」とつづり、6枚の写真を公開。夜の路上で撮影されたプライベートショットでは、ニット素材の白いオフショルダーに黒いミニスカート、さらに白いベレー帽を合わせた秋らしいコーディネートを披露。超ミニ丈のスカートからは美脚がすらりと伸び、抜群のスタイルが際立っています。
「みりにゃ美しすぎるよ」8月31日には、「9月発売のロゼミュ新作第1弾です」とつづり、大谷さんがプロデュースするアパレルブランド「Rosé Muse」の新作コーディネートを公開しました。ショートパンツやミニスカートを取り入れたスタイルも登場し、かわいらしさと季節感が感じられるラインアップとなっています。コメントでは「みりにゃ美しすぎるよ。どれもかわいい」「秋のろぜみゅもかわいすぎるの」「全部可愛すぎじゃん〜〜」との声が寄せられています。気になった方はぜひチェックしてみてください。
