考えごとをして寝付けなかったり、夜中に何度も目が覚めてしまったりする日はありませんか? そんなときは短時間で深い休息の効果が得られる瞑想法、「ヨガニードラ」をおすすめします（構成＝上田恵子 撮影＝本社・武田裕介）

ヨガニードラの流れ

１）楽な姿勢を取る

マットや毛布の上にあお向けになり、両足を腰幅に開きます。両腕は体の横に伸ばし、手のひらを上に

２）体を感じる

体の各部位に順に意識を向けて、今の状態を感じていきます。細部までひとつひとつ丁寧に感じていくことで、体の内側からリラックスを促します

３）呼吸を調整する

呼吸に意識を向け、その様子を感じます。鼻から息を吸ってお腹を膨らませ、吐きながらお腹を凹ませましょう。ゆっくり呼吸をすることで緊張がほぐれていきます

４）情景をイメージする

静かな森の中、やわらかい陽ざしの降りそそぐ場所、穏やかな海辺など、心地良い場所や懐かしい風景を生き生きとイメージすることで、リラックスできます

５）前向きな言葉をかける

最後に自分自身に向かって、優しい前向きな言葉をプレゼントしてください。「今日も一日お疲れさま」「毎日よく頑張っているよ」など、心の中で唱えてみましょう

実際にやってみましょう

あお向けの姿勢で

ごろんと横になりましょう

体の部位に意識を向けます

口の内側から始めます

口の内側 あごのかみ合わせ

ほっぺたの内側 舌の付け根から

先っぽまで軽く唾液を呑み込んで



喉の奥 口の内側から鼻の内側へ

鼻の頭をとことこと上って

左右の目の間

右目の上まぶた 下まぶた

左目の上まぶた 下まぶた

おでこの右側 左側

おでこの真ん中



首から上の頭全体の重さを

ゆったりとあずけながら

頭の重さを常日頃支えてくれている

首から左右の肩 左右の肩から肘 手首

左右の手のひらから腕の内側

左右の脇の下

胸の右側 左側 胸の真ん中



みぞおちからお腹 お腹から骨盤

骨盤から左右のももの付け根を通って

ひざ すね 足首からつま先

頭のてっぺんから両手の指先

両足の足先まで体全体

頭のてっぺんから両手の指先

体全体が今リラックスしています



ここからは自然な呼吸の流れへと

意識の焦点を移していきます

心地いいなと感じる範囲の中で

普段より少しスローダウンした呼吸を

重ねていきましょう

吸う息が寄せる波 吐く息が返す波

呼吸に身を任せながら 鼻からでも

口からため息をつくようにでも

ふう と送り出したならば

手のひらを自分のお腹の上に

そっと当ててみてください



最後に自分に前向きな優しい

言葉をプレゼントしたいと思います

今日も一日お疲れさまでした

〈もっとリラックス!〉効果を高める体ほぐしヨガ

体をゆるめて心地いい眠りへといざなう3つのポーズをご紹介。ヨガニードラの前に行えば、さらに瞑想の効果が高まります

◯股関節まわりの血行をよくするポーズ

太ももでお腹に圧をかけて深い呼吸をすることで、消化機能を高めます。足のむくみを解消しましょう



床にあお向けになって足首をクロスして両ひざを抱えて、グーッとお腹のほうに引き寄せます。この状態で無理のない範囲で、左右にゆらゆらと揺れましょう

◯胸の前を伸ばすポーズ

前かがみな姿勢で閉じてしまった胸を開き、体をニュートラルな状態に戻すポーズです。胸郭が広がり、呼吸がしやすくなります



（１）丸めたバスタオルなどを、背骨の上の胸が開いて気持ちがいいところに置きます。腹式呼吸を5回繰り返して



（２）首を傾け、左を向いて数回呼吸し、右を向いて数回呼吸。首筋が伸びる効果も

◯足のだるさやむくみを取るポーズ

壁を使って足を持ち上げます。足の血液が心臓のほうに巡り、ストレス反応を停止させてくれる効果があります



（１）足を伸ばし、垂直になるように壁にもたせかけます。腹式呼吸を5回。難しい人はソファに足を載せるのでもOK



（２）背中を床につけ、おしりは壁につけます。（１）の姿勢から足の裏をあわせて、両手で足首を持ち、股関節の伸びを感じましょう

